Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Engin Polat'a bir dava daha! - Son dakika haberi

        Engin Polat'a bir dava daha!

        İstanbul'da 7 ay önce eşi Dilan Polat ile birlikte tutuklanan Engin Polat hakkında yeni bir dava açıldığı ortaya çıktı. Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede Engin Polat'ın, Halil İbrahim Kalkan adlı kişinin görüşmelerini hukuka aykırı olarak ifşa ettiği ileri sürülüyor. Polat açılan davada 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor. Davada müşteki olan Halil İbrahim Kalkan, 9 ay önce silahlı saldırıya uğrayarak ayaklarından vurulmuştu. Kalkan, saldırıyı Engin ve Dilan Polat çiftinin azmettirdiğini iddia etmişti

        Giriş: 29.05.2024 - 15:02 Güncelleme: 29.05.2024 - 15:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Engin Polat'a bir dava daha!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Geçtiğimiz yıl kasım ayında “Kara para aklamak”, ”Vergi usul kanuna muhalefet” ve ”Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek” suçlamalarıyla tutuklanan Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin yargılanmaları devam ederken Engin Polat’ın yeni bir dava daha açıldığı ortaya çıktı.

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, İstanbul Bilişim Suçlar Bürosu tarafından 7 ay önce başlatılan soruşturma kapsamında, Cumhuriyet Savcılığı Engin Polat hakkında, “Kişiler arasındaki haberleşmenin gizliliğini ihlal etmek” ve “Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak bir başkasına vermek” suçlamasıyla iddianame hazırladı.

        REKLAM

        MÜŞTEKİYİ SOSYAL MEDYADA İFŞA ETTİ

        Hazırlanan iddianamede olayın detaylarına yer verildi. İddialara göre, müşteki Halil İbrahim Kalkan, Engin Polat'ın iş yerini arayarak Engin Polat’ı sordu. Şirket çalışanı tarafından aranan Kalkan’ın numarası görüntü olarak kayıt altına alındı. Kayıt altına alınan bu görüşmeler ve kayıtlar iddialara göre Engin Polat tarafından sosyal medya hesabından ifşa edildi.

        TÜM BİLGİLERİ PAYLAŞILDI

        İddialara göre, Engin Polat, bu görüntülerle birlikte Halil İbrahim Kalkan’ı fotoğraflarını da paylaşarak ‘Beni tehdit etti” şeklinde hedef gösterdi. Kalkan ise, tehdit olaylarını kabul etmedi. Elde edilen tüm bilgiler bilirkişiye gönderildi. Bilirkişi yaptığı incelemede, müştekinin bilgilerinin şüpheli tarafından hukuka aykırı bir şekilde sosyal medya hesaplarından paylaşıldığını kaydetti.

        SAVCILIK 3 YILDAN 7 YILA KADAR CEZA İSTEDİ

        Yapılan incelemelerin ardından Cumhuriyet Başsavcılığı hazırladığı iddianamede, şüpheli Engin Polat hakkında “Kişiler arasındaki haberleşmenin gizliliğini ihlal etmek” ve “Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak bir başkasına veren, yayan veya ele geçiren kişi olmak” suçlamasıyla 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası talebinde bulundu. Hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edildi. İlk duruşma önümüzdeki günlerde yapılacak.

        "BENİ ENGİN VE DİLAN POLAT VURDURMUŞTU" DEMİŞTİ

        Davada müşteki olan Halil İbrahim Kalkan, motosikletli saldırganlar tarafından 9 ay önce silahlı saldırıya uğrayıp yaralanmıştı. Kalkan, olay sonrası kendisini tetikçilere vurdurtan kişilerin Dilan ve eşi Engin Polat olduğunu iddia etmişti. Bu ifşa olayının da silahlı saldırı öncesinde yapıldığı ortaya çıktı.

        Fotoğraflar: İHA

        ÖNERİLEN VİDEO
        #son dakika
        #engin polat
        #halil ibrahim kalkan
        #Dilan Polat
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye iade-i ziyaret açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye iade-i ziyaret açıklaması
        Uzmanlar ne diyor: Onarılması çok güç bir yara açtı
        Uzmanlar ne diyor: Onarılması çok güç bir yara açtı
        Zirvede kira atışması
        Zirvede kira atışması
        Yayın gelirlerinde de şampiyon G.Saray
        Yayın gelirlerinde de şampiyon G.Saray
        Parçalayıp derin dondurucuya koymuştu! Caninin cezası belli oldu!
        Parçalayıp derin dondurucuya koymuştu! Caninin cezası belli oldu!
        Aslan'da kabuk değişimi
        Aslan'da kabuk değişimi
        1 milyon elektriksiz
        1 milyon elektriksiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Hangi yağ sağlığa faydalı, hangisi zararlıdır?
        Hangi yağ sağlığa faydalı, hangisi zararlıdır?
        Deniz Akkaya'dan yeni iddialar
        Deniz Akkaya'dan yeni iddialar
        Bu yıldızlar bedava!
        Bu yıldızlar bedava!
        Lütfen Gazze için dayanışmanızı gösterin
        Lütfen Gazze için dayanışmanızı gösterin
        Carlos, canlı yayında Arda'yı şaşırttı!
        Carlos, canlı yayında Arda'yı şaşırttı!
        Google, tepkilerin ardından Atatürk aramasındaki ifadeyi güncelledi
        Google, tepkilerin ardından Atatürk aramasındaki ifadeyi güncelledi
        3 hafta önce sevgili oldular! 16 yaşındaki kız arkadaşı öldürdü!
        3 hafta önce sevgili oldular! 16 yaşındaki kız arkadaşı öldürdü!
        Son bir haftada 3 şiddetli türbülans: Türbülanslar neden arttı?
        Son bir haftada 3 şiddetli türbülans: Türbülanslar neden arttı?
        En zengin ünlü kadınlar
        En zengin ünlü kadınlar
        "Enflasyonda geçiş dönemi bu ay sona eriyor, dezenflasyonun eşiğindeyiz"
        "Enflasyonda geçiş dönemi bu ay sona eriyor, dezenflasyonun eşiğindeyiz"
        "Ekonomik eşitsizlik artabilir!"
        "Ekonomik eşitsizlik artabilir!"
        Ünlülerin akıllı telefonla imtihanı: Şeytani bir icat
        Ünlülerin akıllı telefonla imtihanı: Şeytani bir icat