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Enis Berberoğlu'nun avukatları AYM'ye başvuracak

Yargıtay tarafından 5 yıl 10 ay hapis cezası onanan ve milletvekilliği sona erinceye kadar cezasının infazının durdurulmasına karar verilen Enis Berberoğlu'nun avukatları, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunacak

26.09.2018 - 12:16 | Güncelleme: AA

Yargıtay tarafından 5 yıl 10 ay hapis cezası onanan ve milletvekilliği sona erinceye kadar cezasının infazının durdurulmasına karar verilen CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun avukatları, Anayasa Mahkemesine (AYM) bireysel başvuruda bulunacak.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Berberoğlu'na, durdurulan MİT tırları görüntülerini eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a ilettiği iddiasıyla yargılandığı davada, "gizli kalması gereken bilgileri açıklamak" suçundan verilen 5 yıl 10 ay hapis cezasını onamış, milletvekilliği sona erinceye kadar cezasının infazının durdurulmasına ve salıverilmesine karar vermişti.

Kararın ardından tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edilen Berberoğlu'nun avukatları, Anayasa Mahkemesine hak ihlali iddiasıyla bireysel başvuru yapacak.

Berberoğlu'nun avukatı Yiğit Acar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Anayasa'nın 83/4. maddesi uyarınca "Tekrar seçilen milletvekili hakkında soruşturma ve kovuşturma yapılmasının, Meclisin yeniden dokunulmazlığı kaldırmasına bağlı olduğunu" ve bu kapsamda durma kararı verilmesi gerekirken yargılamaya devam edildiğini söyledi.

Acar, gerekçeli kararın kendilerine ulaşmasının ardından, müvekkili Berberoğlu'nun adil yargılanma, hak arama özgürlüğü ve yasama dokunulmazlığı haklarının ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunacaklarını bildirdi.

ÖNCEKİ BAŞVURU KABUL EDİLEMEZ BULUNMUŞTU

Berberoğlu'nun aynı dosya kapsamında tutuklama kararına karşı kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği iddiasıyla 23 Haziran 2017'de Anayasa Mahkemesine yaptığı bireysel başvuru kabul edilemez bulunmuştu.

Kararın gerekçesinde bireysel başvuruya konu edilen tutulma halinin, "bir suç isnadına bağlı tutma" değil, "mahkumiyete bağlı bir tutma" niteliğinde olduğuna işaret edilmişti.

Gerekçede, Berberoğlu'nun "devletin güvenliğine ve siyasal yararına ilişkin bilgileri açıklama" suçundan tutuklandığı, bu eylemin, yasama dokunulmazlığının kaldırılması için yapılan Anayasa değişikliği kapsamında olduğu tespiti de yapılmıştı.

Berberoğlu'nun, bireysel başvurudan sonra milletvekili seçildiği hatırlatılan gerekçede, milletvekili seçilmesi nedeniyle tahliye isteyip buna ilişkin başvuru yollarını tükettikten sonra bireysel başvuru yaptığına dair bir belgenin dosyada yer almadığı, bu nedenle "başvurucunun yeniden milletvekili seçilmesinin, hükümle birlikte uygulanan tutukluluğun devamına engel oluşturup oluşturmadığı"nın bu aşamada incelenmesinin mümkün olmadığı kaydedilmişti.

 

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