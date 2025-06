ENKA Açıkhava Tiyatrosu sezonu Fazıl Say'la açıyor

İstanbul’un en sevilen açık hava mekânlarından ENKA Açıkhava Tiyatrosu, bu yaz da dopdolu etkinlik programıyla her yaştan sanatseverler için önemli bir buluşma noktası oluyor. Farklı müzik tarzlarını bir araya getiren program, 03 Temmuz Perşembe akşamı, dünyaca ünlü besteci ve piyanist Fazıl Say’ın sanat hayatının 50. yılında gerçekleştirdiği “Piyano Başında 50 Yıl” konseri ile başlıyor. Konserde, sanatçının yeni eserlerinin yanı sıra büyük beğeni toplayan solo piyano bestelerinden oluşan özel bir repertuvar sunulacak.

Adamlar

Vokalde Şenay Lambaoğlu, piyanoda Tuluğ Tırpan, bas gitarda Eylem Pelit ve davulda Erkan Sönmez’i 09 Temmuz Çarşamba akşamı aynı sahnede buluşturan “Mavi’ye Şarkılar” konserinde, şairlerimizin ve kent ozanlarımızın ölümsüz eserlerini caz müziğinin derin anlatımıyla yeniden hayat bulacak. Türkiye’nin sevilen alternatif rock gruplarından Pinhâni, 11 Temmuz Cuma akşamı, güçlü şarkı sözleri ve elektronik dokunuşlarla zenginleşen melodileriyle müzik dünyasındaki yerini her geçen gün sağlamlaştıran Adamlar, 07 Temmuz Pazartesi akşamı hayranlarıyla buluşacak. Kaan Sekban, Sinem Yalçınkaya ve İbrahim Yazıcı birlikte sahneleyecekleri “Bir Yaz Gecesi Rüyası - Dünden Düne Şarkılar” ile 29 Temmuz Salı akşamı, müzik ve mizahı bir araya getirerek izleyicilere benzersiz bir gece yaşatacak.

Dokunulmazlar

Programda kült filmler seçkisinde yer alan “12 Monkeys” (12 Maymun) 01 Ağustos Cuma, “The Usual Suspects” (Olağan Şüpheliler) 04 Ağustos Pazartesi, “Forrest Gump” 06 Ağustos Çarşamba, “Ghost” (Hayalet) 08 Ağustos Cuma, “The Untouchables” (Dokunulmazlar) 11 Ağustos Pazartesi ve “The Mask” (Maske) 13 Ağustos Çarşamba akşamlarında sinemada izlemeyenler veya tekrar izlemek isteyenler için bir kez daha perdeye yansıyor. Güncel yapımlar seçkisinde yer alan, “Killers of the Flower Moon” (Dolunay Katilleri) 15 Ağustos Cuma, “Gladiator 2” (Gladyatör 2) 18 Ağustos Pazartesi akşamı izlenebilecek. Angelina Jolie ve Haluk Bilginer’in başrollerini paylaştığı Maria Callas’ın hayatının son dönemini anlatan “Maria” ise 20 Ağustos Çarşamba akşamı yayınlanacak. Geçtiğimiz yılın en çok konuşulan yerli yapımlarından biri olan “Mukadderat” 25 Ağustos Pazartesi akşamı, Türkiye Cumhuriyeti’nin köklü bir dönüşüm sürecine girdiği 1930’lar Türkiye’sinde Atatürk’ün öncülüğündeki kültür ve sanat devriminin ele alındığı etkileyici dönem filmi “Bir Cumhuriyet Şarkısı” 27 Ağustos Çarşamba akşamı sinemaseverlerle buluşacak.