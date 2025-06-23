Stellantis'in Fransız 'premium' otomobil markası DS Automobiles, yeni amiral gemisi modeli DS N°8’i, İsviçre'deki Avrupa lansmanında asfalta çıkardı.

Yüzde yüz elektrikli otomobilin, markanın DS 9 isimli sedan modelinin yerini alması hedefleniyor. Markanın ürün gamının en tepesinde konumlandırılan DS N°8, sedan yerine SUV Coupe tasarımında üretilmesi ile de dikkat çekiyor.

Türkiye'de artık Tofaş bünyesinde temsil edilen Fransız marka, yeni dönemde iddialı hedefleri benimsemiş durumda.

Tofaş'ın Stellantis Türkiye'yi devralması sonrası DS Automobiles'e ek olarak Alfa Romeo ve Jeep markalarından da sorumlu hale gelen Selim Eskinazi, İsviçre'nin Cenevre kentindeki lansmanda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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'KOÇ GRUBU MARKAYA KATKI SAĞLAYACAK'

Eskinazi, Türkiye'nin tüm dünyadaki DS satışlarında 5'inci büyük ülke olduğunu vurgulayarak, "Hedefimiz en büyük ilk 4 ülke arasına girmek. Geçen yıl 8 bayimiz ile bu hedefe çok yaklaştık. Öyle ki, 4'üncü ülke ile aramızda 300 adet satış farkımız bulunuyor. Bu yıl sonunda bayi sayımızı 18'e çıkararak basamak atlamak istiyoruz" dedi.

DS Automobiles Marka Direktörü Selim Eskinazi, Habertürk Otomotiv Editörü Yiğitcan Yıldız'a özel açıklamalarda bulundu

Tofaş çatısı altına girmenin Fransız markanın Türkiye'de büyümesinde rol oynayacağını da kaydeden DS Automobiles Direktörü Selim Eskinazi, "Bu birleşmeden Stellantis markaları içerisinde en pozitif etkilenecek olanlar biri DS Automobiles. Tofaş'ın filo ve satış sonrasında çok önemli bir gücü var. Koç Grubu'nun yarattığı güven markamıza katkı sağlayacak. İkinci el konusunda da Tofaş'ın pozitif etkisini göreceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı.

2024'te toplam satışlarının yüzde 30'unu filonun oluşturduğunu da kaydeden Eskinazi, bu sayede araçları yolda daha görünür kıldıklarını da vurguladı. Selim Eskinazi'nin verdiği bilgiye göre, aynı zamanda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un resmi otomobili de olan N°8'in yılın son çeyreğinde Türkiye'ye getirileceğini de belirtelim. Peki, Türkiye'ye getirilecek N°8'in özellikleri neler? Gelin Fransız 'amiral gemisinin' özelliklerine birlikte yakından bakalım... REKLAM TEK ŞARJ İLE 750 KM Yüzde yüz elektrikli otomobilin teknolojisi ile başlayacak olursak, WLTP döngüsünde 750 km’ye varan ve otoyolda 500 km’ye varan bir menzil sunan otomobilde, 213 bg ve 350 bg güç üreten güç-aktarma organı seçenekleri sunulacak. Verilen bilgiye göre, 350 bg güç üreten versiyonda dört tekerlekten çekiş sistemi için iki elektrik motoru yer alıyor. Baz motor seçeneği dışındaki motorlarda, kısa süreli olarak bir güç artışı (boost) özelliği bulunuyor. Bu sayede uzun menzilli dört tekerlekten çekişli versiyon 25 beygirlik artışla 375 bg güce ulaşıyor. Önden çekişli versiyon, 0’dan 100 km/sa hıza 9,0, saniyede ulaşırken, uzun menzilli dört tekerlekten çekişli versiyon ise aynı hızlanmayı 5,4 saniyede gerçekleştiriyor. DS N°8’in azami hızı 190 km/sa ile sınırlandırılmış durumda.

Türkiye'ye getiricek N°8'lerde, 97,2 kWh net kapasiteye sahip batarya görev yapacağını da söyleyelim. ŞİMDİLİK SADECE ELEKTRİKLİ, HİBRİT SEÇENEK MASADA Öte yandan, şimdilik sadece tam elektrikli bir şekilde üretilecek DS'in yeni amiral gemisinin, önümüzdeki yıllarda farklı güç seçeneklerine sahip olma ihtimali de bulunuyor. REKLAM Cenevre'deki lansmanda temaslarda bulunduğumuz markanın Fransız yöneticileri, otomobilin Stellantis Grubu'nun STLA Medium platformunu kullandığını belirterek, bu platformun hibrit ve benzinli güç seçeneklerini de desteklediğini söyledi. Bu sayede, satışların performansını takip edecek markanın, gelecek talebe göre plug-in hibrit gibi güç seçeneklerini de ileride ürün gamına ekleyebileceği belirtiliyor. TÜRKİYE'YE ÖZEL PERDE İLE GELECEK Ölçüleri, 4,82 metre uzunluk, 1,90 metre genişlik, 1,58 metre yükseklik ve 2,90 metrelik aks mesafesi olarak açıklanan otomobil, kabin içinde ferah bir yaşam alanı sunuyor. Kabin içinde 10,25 inç HD dijital gösterge paneli ve 16 inçlik merkezi medya ekranı gibi teknolojilere yer verilen araçta, markanın en son konsept otomobillerinden esinlenilerek tasarlanan 'X' şeklindeki direksiyon simidi kullanılıyor. Ön koltuklarda masaj, havalandırma ve ısıtma özellikleri yer alıyor. Koltuklarda ayrıca, ense bölgesine sıcak hava üfleyen ense ısıtma sistemi de yer alıyor. Aracın tavanını boydan boya kaplayan panoramik cam tavan da standart donanımda yer alıyor. Açılma özelliği bulunmayan cam tavanda herhangi bir perde de bulunmuyor.

Cam tavanın güneşli havalarda sorun yaratmaması adına, DS Automobiles Türkiye ekibinin elektrikli ve manuel olarak açılabilen iki farklı perde seçeneğini müşterilerine opsiyon olarak sunacağının da bilgisini verelim. REKLAM FRANSA CUMHURBAŞKANININ OTOMOBİLİ İLE LOZAN'A YOLCULUK Mesleğimiz gereği sıklıkla otomobil markalarının farklı coğrafyalarındaki lansmanlarına katılıyoruz. Marka ve modelden bağımsız olarak, seyahat deneyimi açısından büyük ölçüde aynı konseptte gerçekleşen bu lansmanlardan bazıları ise ben ve meslektaşlarım arasında güzel hatıralar, hatta unutulmaz izler bırakıyor. İşte DS N°8'in Cenevre'deki Avrupa lansmanı da, ileride dönüp baktığımızda güzel bir şekilde anımsayacağımız bir otomobil lansmanı olarak geride kaldı. Lansman kapsamında, İsviçre-Fransa sınırındaki Divonne-les-Bains ve Cenevre hattındaki yaklaşık 100 kilometrelik bir parkurda N°8 için test sürüşü güzergahı oluşturan DS Automobiles ekibi, aslında farkında olmadan biz Türk gazetecilere çok önemli bir fırsat sunmuş oldular. Belirlenen güzergahın İsviçre'nin Lozan kentine olan yakınlığını fark ettiğimiz gibi, 3 meslektaşım ile birlikte soluğu orada almamız çok sürmedi.

Türkiye'nin kayıtsız şartsız bağımsızlığını tüm dünyaya kabul ettirdiği Lozan Barış Antlaşması'na ev sahipliği yapan kentteki durağımız Beau-Rivage Palace Oteli oldu. Lozan'daki Leman Gölü kıyısında yer alan bu otel, Lozan Barış Konferansı görüşmelerinin adresi olması bakımından tarihi öneme sahip. 1861'de açılan ve 1908'de yeniden inşa edilen otele vardığımızda, bundan tam 102 yıl önce, İsmet İnönü başkanlığındaki Türk heyetinin 8 ay boyunca Türk halkını temsil ettiği konferanstaki görüşmelerin gerçekleştiği salonu görmek istediğimizi yetkililere bildirdik. Talebimize sıcakkanlı bir şekilde yaklaşan otel yetkilileri, üst düzey bir otel görevlisi eşliğinde bize Barış Konferansı görüşmelerinin yapıldığı Sandoz Salonu'nu gezdirme nezaketini gösterdiler. REKLAM Tarihi salona ilerlerken, gözümüz otelin koridorlarında sergilenen Lozan Barış Konferansı'na ait fotoğraflara ilişiyor. Antlaşmaya ilişkin İngilizce ve Fransızca gazete kupürlerinin yanı sıra o dönem Lozan'da bulunan ülkelerin temsilcilerinin fotoğrafları da duvarlarda yer alıyor.