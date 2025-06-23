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        Bu görüntüye ceza yağdı! Cezası iki katına çıkarıldı!

        Muğla Fethiye'de daha önce kaçak inşa faaliyetleri nedeniyle idari para cezası verilen otele bu kez çevreyi kirletmekten işlem yapıldı. Otele, dereye atık su deşarjı nedeniyle idari para ceza verildi. Söz konusu işletmenin Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde kalması nedeniyle de para cezası 2 katına çıkarıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 11:41 Güncelleme: 23.06.2025 - 11:41
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        Bu görüntüye ceza yağdı! Cezası iki katına çıkarıldı!
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        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, Muğla Fethiye'de Özel Çevre Koruma (ÖÇK) Bölgesi'nde bulunan Karataş Plajı'ndaki otele, dereye atık su deşarjı nedeniyle 1 milyon 337 bin 354 TL idari ceza uyguladı.

        DHA'nın haberine göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Muğla İl Müdürlüğü ekipleri, Fethiye Karataş Plajı'ndaki otelde yaptıkları denetimde atık suların arıtılmadan Değirmenboğazı Deresi'ne deşarj edildiğini tespit etti.

        Arıtma tesisi bulunmayan otelle ilgili tutanak tutularak, 2782 sayılı Çevre Kanunu kapsamında işlem yapıldı. Söz konusu işletmenin Özel Çevre Koruma (ÖÇK) Bölgesi'nde kalması nedeniyle para cezası, 2 katına çıkarılarak 1 milyon 337 bin 354 TL olarak uygulandı.

        DAHA ÖNCE KAÇAK İNŞA FAALİYETLERİNE CEZA VERİLMİŞTİ

        İl Müdürlüğü ekipleri, aynı otelle ilgili gelen ihbarlar üzerine 31 Mayıs'ta da denetim yapmış, kaçak bir bina, soyunma-giyinme kabinleri, cankurtaran kulesi, wc-duş gibi birimlerin inşasına başlandığı belirlemişti.

        Otel önündeki plajda peyzaj çalışmalarının da usulsüz yapıldığı tespit edilmişti. Deniz içine yüzer iskelenin yapıldığı ve inşa faaliyetlerinin de devam ettiği görülen otel işletmesine, 3 milyon 343 bin 272 TL idari ceza uygulanmıştı.

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