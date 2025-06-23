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        Haberler Gündem 3. Sayfa Güney Koreli fenomen 'Mhyochi'yi tacizden ağlatmıştı! İstenen ceza belli oldu! | Son dakika haberleri

        Güney Koreli fenomen 'Mhyochi'yi tacizden ağlatmıştı! İstenen ceza belli oldu!

        İstanbul Kadıköy'de, sosyal medyadan canlı yayın yapan 26 yaşındaki Hyojeong Park isimli Güney Koreli kadını taciz ettiği iddiasıyla tutuklanan 71 yaşındaki Yusuf Ziya A. hakkında, 'Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 11:53 Güncelleme: 23.06.2025 - 11:53
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        Güney Koreli fenomen 'Mhyochi'yi tacizden ağlatmıştı! İstenen ceza belli oldu!
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        İstanbul'da, sosyal medyada Mhyochi ismiyle tanınan Güney Koreli Hyojeong Park (26), 6 Haziran'da Kadıköy'de canlı yayın yaptığı sırada sözlü ve fiziksel tacize uğradı.

        TACİZCİ TESPİT EDİLDİ

        DHA'daki habere göre Park'ın canlı yayınında genç kadının kendisini taciz eden yaşlı adamdan uzaklaştıktan sonra koşarak kaçtığı anlar da yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüleri ihbar sayan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, görüntülerdeki kişinin 71 yaşındaki Yusuf Ziya A. olduğunu tespit etti.

        "CİNSEL SALDIRIDAN" TUTUKLANDI

        Ekipler, Yusuf Ziya A.'yı Pendik Kavaklıpınar Mahallesi'nde yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Yusuf Ziya A. sorgusunun ardından 'Basit cinsel saldırı' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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        RIZASI DIŞINDA ELİNDEN ÖPÜYOR

        Olayla ilgili yürütülen soruşturma Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, Yusuf Ziya A.’nın, sosyal medyadan canlı yayın yapan yabancı uyruklu müştekinin yanına yaklaşarak cinsel saikle müştekinin rızası dışında elinden tuttuğu ve elini öptüğü kaydedildi.

        KALÇASINA DOKUNUP GÖZ KIRPMIŞ

        Müştekinin rahatsızlığını ortaya koyarak elini çektiği, devamında Yusuf Ziya A.’nın, müştekinin yanında yürüyerek, cinsel yönden rahatsız edici mahiyette sözler sarf ettiği ve müştekinin kalçasına dokunarak göz kırptığı belirtildi.

        TACİZ SARKINTILIK DÜZEYİNDE TESPİTİ

        Müştekinin koşarak izini kaybettirmesi neticesinde eylemlerin son bulduğunun anlatıldığı iddianamede, bilirkişi raporuyla şüphelinin eylemlerinin sabit olduğunun anlaşılması karşısında, suçtan ve cezadan kurtulmaya yönelik savunmasına itibar edilmediği, şüphelinin cinsel saikle müştekinin elinden tutarak öpme ve kalçasına dokunma şeklindeki eylemlerinin devamlılık arz etmeyip ani ve kesintili şekilde gerçekleşmesi nedeniyle eylemlerinin sarkıntılık düzeyinde kaldığı yer aldı.

        Şüphelinin eylemleri cinsel taciz suçunu oluştursa da, aynı hukuki menfaate yönelik daha ağır bir saldırı söz konusu olduğundan eyleminin bir bütün halinde 'Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı' suçunu oluşturduğuna da iddianamede yer verildi.

        2 YILDAN 5 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

        Sanık Yusuf Ziya A'nın 'Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. Hazırlanan iddianame 54. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. Sanık 3 Temmuz Perşembe günü hakim karşısına çıkacak.

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