Güney Koreli fenomen 'Mhyochi'yi tacizden ağlatmıştı! İstenen ceza belli oldu!

İstanbul'da, sosyal medyada Mhyochi ismiyle tanınan Güney Koreli Hyojeong Park (26), 6 Haziran'da Kadıköy'de canlı yayın yaptığı sırada sözlü ve fiziksel tacize uğradı.

TACİZCİ TESPİT EDİLDİ DHA'daki habere göre Park'ın canlı yayınında genç kadının kendisini taciz eden yaşlı adamdan uzaklaştıktan sonra koşarak kaçtığı anlar da yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüleri ihbar sayan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, görüntülerdeki kişinin 71 yaşındaki Yusuf Ziya A. olduğunu tespit etti.

"CİNSEL SALDIRIDAN" TUTUKLANDI Ekipler, Yusuf Ziya A.'yı Pendik Kavaklıpınar Mahallesi'nde yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Yusuf Ziya A. sorgusunun ardından 'Basit cinsel saldırı' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. REKLAM

RIZASI DIŞINDA ELİNDEN ÖPÜYOR Olayla ilgili yürütülen soruşturma Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, Yusuf Ziya A.’nın, sosyal medyadan canlı yayın yapan yabancı uyruklu müştekinin yanına yaklaşarak cinsel saikle müştekinin rızası dışında elinden tuttuğu ve elini öptüğü kaydedildi.