Enkazdan çıkarılan keçi doğum yaptı

Kahramanmaraş merkezli iki depremin yıkıma yol açtığı Hatay'da gönüllü olarak çalışan Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) üyeleri, 18 Şubat'ta Antakya ilçesindeki bir ahır enkazında biri gebe 2 keçi ve 2 oğlağı sağ olarak buldu.