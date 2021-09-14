Enver Altaylı'nın damadının darbe yazışmaları çıktı 0:00 / 0:00

DHA

FETÖ yöneticiliği, üyeliği ve örgüte yardım suçlarından yargılanan eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın damadı Metin Can Yılmaz'ın 'silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'askeri casusluk' suçlarından tutuklu yargılanmasına Ankara 16'ncı Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

DHA'nın haberine göre Yılmaz'ın, 18 Nisan-7 Haziran 2015'te Skype üzerinden 'yilmazmetincan' kullanıcı ismiyle yaptığı yazışmalara ilişkin bilirkişi raporu dava dosyasına girdi. Rapora göre, Yılmaz ile M.H. isimli kişi arasındaki yazışmalarda, örgütün kamu kurumlarına sızdırdığı çok sayıda üyesi bulunduğu, özellikle ordu ve hukuk alanındaki mensuplarıyla ülke yönetimini ele geçirebilecek düzeye geldiklerine yönelik ifadeler yer aldı.

'CAMAATİN ŞEFFAFLIĞI OLMAZ'

Yılmaz, M.H. ile yazışmalarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'den 'hocaefendi', örgütten ise 'cemaat' olarak bahsederken, o tarihte yapılan bir tartışmaya dikkat çekerek örgütün yetişmiş adamları olduğuna, özellikle orduda kendilerine tabi olanların sayısına dikkat çekti. M.H'nin 26 Nisan 2015'te, baroların hükümete tavır alması karşısında şaşırdığını dile getiren mesajına Yılmaz, "Yarısı bizim zaten; ama çoğu çapsız" ifadesini kullandı. Yazışmalarda Yılmaz, FETÖ'nün kamu kurumlarında uyguladığı stratejiye ilişkin olarak, "Cemaat keyfine bu hareketleri yapmıyor. Misal tedbir geyiğini biz karaktersiz tipler olduğumuz için yapıyoruz sanıyorlar. Eskiden beri avlandığımız için kamuda millet gizliyor. Eskiden başkası takıktı bize, şimdi başkası. Şimdi bir grup insan üstüne bu kadar takıntılı odak varken 'Cemaati sevenler, taraftar olanlar, şeffaf olsunlar' diyorlar. Olmaz arkadaş, cemaatin şeffaflığı bu noktada olmaz, böyle olmaz" ifadelerini kullandı.

'BUNLARIN MÜDDETİ TEMMUZ ORTASI'

Yazışmalarda, 2015 genel seçimlerinde örgütün izleyeceği strateji ile darbe girişimini ima eden ifade ve içerikler de yer aldı. Yılmaz, AK Parti'nin tek başına iktidar olmaması için HDP'nin barajı geçmesi gerektiğini, içine sinmese de HDP'ye oy verebileceğini belirtti. M.H. ise seçim sonuçları ne olursa olsun AK Parti'nin iktidardan uzaklaştırılacağını belirterek, "Zaten ne olursa olsun bunların müddeti temmuz ortası, göreceksin" ifadesini kullandı.