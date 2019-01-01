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Danıştay 4. Daire Başkanlığı'na geçtiğimiz 27 Aralık'ta tekrar Enver Kaya'nın seçildiği bildirildi. Enver Kaya, 2014 yılında 17. Daire Başkanlığı'na seçildikten sonra 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından 17. Daire'nin kapatılması üzerine, 4. Daire Başkanlığı'na görevlendirilmişti.
"İDARİ YARGI DENETİMİ" TEZİ HAZIRLADI
1964 yılında Kırşehir Çiçekdağı’nda doğdu. Lise öğrenimini Yozgat Yerköy’de tamamladı ve Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden 1987 yılında mezun oldu. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde, “Kaynak Kullanımında Mahalli İdarelerin Etkinliği ve İdari Yargı Denetimi” başlıklı tez çalışmasıyla yüksek lisans eğitimini tamamladı.
BİRÇOK GÖREVDE BULUNDU
İl Planlama Uzman Yardımcılığı, Denizli Vergi ve İdare Mahkemesi Üyeliği, Edirne Bölge İdare Mahkemesi Üyeliği, Ankara İdare Mahkemesi Üyeliği, Adalet Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı görevlerinde bulundu. 2011 yılında Danıştay Üyeliği'ne seçildi ve 2013 yılında Danıştay Genel Sekreteri olarak görevlendirildi. 2014 yılında ise Daire Başkanlığı'na seçildi. 4. Daire Başkanlığı'na tekrar 4 yıllığına yeniden Kaya, evli ve üç çocuk babası.
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