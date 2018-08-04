Envigado - Junior sahaya çıkıyor

Kolombiya Primera A Clausura heyecanı devam ediyor. Envigado, 05 Ağustos 2018 Pazar günü Junior takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 02:00. Maç öncesi Envigado 2 puanla 12. sırada, Junior 4 puanla 4. sırada bulunuyor. Envigado son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Junior, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 424 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Envigado kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Junior sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Envigado önceki hafta Patriotas mücadelesinde 3-1 yenildi.

Junior ise Deportivo Pasto karşılaşmasında 1-2 kazandı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Envigado, 1 gol attı ve 1 gol yedi.

Junior ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Junior, 0 gol atarken 0 gol yedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ