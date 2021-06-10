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Epic Games'ten ücretsiz oyun! Epic Games ücretsiz oyunlar hangileri?

Epic Games sık sık oyunseverlere ücretsiz oyun veriyor. Epic Games bu kez 159 TL'lik oyunu ücretsiz yayınladı. Geçtiğimiz hafta Frostpunk ücretsiz olmuştu. Bu hafta159 TL değerinde bir aksiyon macera oyunu ücretsiz oldu. Epic Games ücretsiz oyunlar hangileri? İşte detaylar...

Epic Games'ten ücretsiz oyun! Epic Games ücretsiz oyunlar hangileri?

Remedy Entertainment’ın geliştirdiği Control, Epic Games’in bu haftaki gizemli oyunu oldu. Control oyununun konusu şöyle: New York'taki gizli bir büro, dünya dışı bir tehdit tarafından istila edilince, yeni Müdür olarak Control'ü ele almak için başa geçtin.

Remedy Entertainment'ın hazırladığı bu doğaüstü 3. şahıs aksiyon macera oyunu, savaşarak kapsamlı ve tahmin edilemeyen bir dünyada ilerlerken bir yandan da doğaüstü yetenek kombinasyonlarında, özelleştirilebilir ekipmanlarda ve duyarlı ortamlarda ustalaşmanızı gerektiriyor.
Control, Jesse Faden'ın hikâyesini ve onun Müdür rolüne bürünürken sorularına cevap arayışını konu alıyor. Tıpkı Control dünyasının olduğu gibi Jesse'nin yolculuğunda karşılaştığı dostlarının da kendi hikâyeleri var. Jesse diğer Büro ajanlarıyla çalışırken gizli deney ve sırları keşfeder.

Control Sistem Gereksinimleri

Minimum

İS: Windows 7, 64 bit
İşlemci: Intel Core i5-4690 / AMD FX 4350
Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 780 / AMD Radeon R9 280X
Bellek: 8 GB
Depolama: 42 GB
Önerilen

İS: Windows 10, 64 bit
İşlemci: Intel Core i5-7600K / AMD Ryzen 5 1600X
Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1660/1060 / AMD Radeon RX 580 AMD | Işın İzleme İçin: GeForce RTX 2060
Bellek: 16 GB
Depolama: 42 GB

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