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Epureanu yoksa Başakşehir'de sorun var

İHA

Medipol Başakşehir, bu sezon başarılı stoperi Alexandru Epureanu’dan yoksun çıktığı 8 maçta tam 12 puan kaybetti

Epureanu

Medipol Başakşehir, Süper Lig’in 30. haftasında sahasında Göztepe’ye 2-0 mağlup oldu. Son haftalarda yaşadığı puan kayıplarıyla şampiyonluk yolunda önemli yaralar alan turuncu-lacivertlilerde sakat futbolcuların eksikliği de hissediliyor. Bu oyuncular içinde en önemlisi de Moldovalı stoper Epuereanu.

EPUREANU'SUZ 8 MAÇ

Başakşehir, ligde bu sezon 32 yaşındaki futbolcudan yoksun 8 maça çıktı. Bu mücadelelerin 2’sini kaybedip, 3’ünden de beraberlikle ayrılan turuncu-lacivertliler, 3 karşılaşmada ise gülen taraf oldu. Abdullah Avcı’nın takımı, söz konusu süreçte tam 12 puan kaybetti. Takımıyla son maçına 24. haftadaki E. Yeni Malatyaspor müsabakasıyla çıkan Moldovalı, o haftadan sonra yaşadığı sakatlık sebebiyle 6 haftadır takımdaki yerini alamıyor. Üst üste Epureanu’suz geçirdiği 6 haftada sadece 2 galibiyet alabilen ve 10 puan kaybeden Medipol Başakşehir, geçtiğimiz günlerde yıldız futbolcunun sol dizindeki yaşadığı sakatlık sebebiyle ameliyat edildiğini duyurmuştu.
Başarılı oyuncunun olmadığı dönemde defans kurgusunu oturtamayan turuncu-lacivertlilerin, kalan 4 maçta bunu sağlayıp sağlayamayacağı ise merak konusu.

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