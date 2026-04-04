        Haberler Dünya Erakçi'den nükleer santral uyarısı | Dış Haberler

        Erakçi'den nükleer santral uyarısı

        İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD-İsrail'in hedef aldığı Basra Körfezi kıyısındaki Buşehr Nükleer Enerji Santrali'nde muhtemel bir radyoaktif serpintinin, Körfez ülkelerinde yaşamı sona erdirebileceği uyarısında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2026 - 18:17 Güncelleme:
        Erakçi, X sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı mesajında, ABD-İsrail'in bugün Buşehr Nükleer Enerji Santrali'ne ve petrokimya tesislerine düzenlediği saldırılara ilişkin uluslararası toplumun sessizliğini eleştirdi.

        (Ukrayna'daki) "Zaporijya Nükleer Santrali yakınlarında yaşanan çatışmalar hakkındaki Batı'nın öfkesini hatırlıyor musunuz?" diye soran Erakçi, "İsrail-ABD, Buşehr santralimizi 4 kez bombaladı. Radyoaktif serpinti Tahran'ı değil, Körfez İşbirliği Konseyi başkentlerindeki yaşamı sona erdirecek." uyarısı yaptı.

        İranlı Bakan, "Petrokimya sektörümüze yönelik saldırılar da bu eylemlerin gerçek amaçlarını da açıkça ortaya koymaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

        Özel halk otobüsü üst geçide çarptı: 5 ölü, 14 yaralı!
        Potanın en büyüğü Fenerbahçe!
        Kentsel dönüşüm finansmanında detaylar açıklandı
        Mustafa Bozbey tutuklandı
        "İstanbul, Dubai'ye alternatif olabilir"
        Otelde kadın cesedi bulundu
        320 km'ye çıkıyor... Iğdır'da görüntülendi
        Okan Bayülgen'in programında Fred Çakmaktaş karmaşası
        Sarıyer'de mezarlıkta kanlı pusu! 2 ölü... Yeni gözaltılar var
        Dünyanın 'en dar' evini inşa etti!
        Karadeniz'de kritik randevu!
        Kot pantolon nasıl ortaya çıktı?
        Haftanın Kitapları
        Kaptan formayı giydirdi
