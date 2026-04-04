Erakçi'den nükleer santral uyarısı

Erakçi, X sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı mesajında, ABD-İsrail'in bugün Buşehr Nükleer Enerji Santrali'ne ve petrokimya tesislerine düzenlediği saldırılara ilişkin uluslararası toplumun sessizliğini eleştirdi.

(Ukrayna'daki) "Zaporijya Nükleer Santrali yakınlarında yaşanan çatışmalar hakkındaki Batı'nın öfkesini hatırlıyor musunuz?" diye soran Erakçi, "İsrail-ABD, Buşehr santralimizi 4 kez bombaladı. Radyoaktif serpinti Tahran'ı değil, Körfez İşbirliği Konseyi başkentlerindeki yaşamı sona erdirecek." uyarısı yaptı.

İranlı Bakan, "Petrokimya sektörümüze yönelik saldırılar da bu eylemlerin gerçek amaçlarını da açıkça ortaya koymaktadır." değerlendirmesinde bulundu.