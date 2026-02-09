Erakçi, Mısırlı ve Suudi mevkidaşlarıyla görüştü

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile “Umman’daki dolaylı müzakereler” hakkında görüş alışverişinde bulundu.

İran Dışişleri Bakanı’nın resmi Telegram hesabından yapılan açıklamaya göre, Erakçi, Mısır ve Suudi Arabistanlı mevkidaşlarıyla telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Erakçi, İran ile ABD arasında Umman’da yürütülen dolaylı müzakereler hakkında mevkidaşlarına bilgi verdi.

Görüşmede, müzakere görüşmelerini "iyi bir başlangıç" olarak değerlendiren Erakçi, ABD tarafının niyet ve hedeflerine yönelik güvensizliğin ortadan kaldırılması gerektiğini söyledi.

Mısır ve Suudi Arabistan dışişleri bakanları ise, Umman’daki görüşmeleri memnuniyetle karşıladıklarını ve bölgesel sorunların çözülmesi için söz konusu görüşmelerin devam etmesi gerektiğini vurguladı.