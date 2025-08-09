Ercan Kumcu yaşamını yitirdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) eski başkan yardımcılarından, ekonomist ve köşe yazarı Ercan Kumcu 70 yaşında yaşamını yitirdi.

Ercan Kumcu, bu yıl Mayıs ayı sonlarında vefat eden Merkez Bankası eski Başkanı Rüşdü Saracoğlu ve geçen ay kaybettiğimiz Merkez Bankası eski Başkanı Süreyya Serdengeçti ile uzun süre birlikte mesai yapmıştı.

1955, İstanbul'da dünyaya gelen Kumcu, lisans eğitimini, 1977 yılında Boğaziçi Üniversitesi, İktisat Bölümü'nde tamamladı. 1983 yılında Boston College İktisat Bölümü'nden doktora derecesini aldı.

Kumcu, ABD'de Boston College, Eastern Michigan University ve State University of New York - Binghamton'da öğretim görevlisi olarak makro ekonomi, para teorisi, uluslararası ekonomi ve finans dersleri verdi.

T.C. Merkez Bankası'nda önce misafir araştırmacı, kısa bir süre Genel Sekreter ve son olarak 1988-1993 yılları arasında Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. 1995-2008 yılları arasında Tekfenbank'ta (Eurobank Tekfen) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve daha sonra Başkanı olarak görev yaptı. Tekfen Holding Yönetim Kurulu üyeliğinde bulundu.