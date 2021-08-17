Büyük bir bakliyat firmasının yönetim kurulu üyesi olan Ercan Memiş, sahibi olduğu çikolata markasınına yaptığı özel tasarımlar ile son günlerde çok konuşuluyor.

Arzu Sabancı, Yasemin Özilhan, Aslı Şen, Rachel Araz, Mert Vidinli, Pınar Sabancı, Pınar Altuğ, Neslişah Alkoçlar, Demet Sabancı, Cihanna, Şafak Çak, Feryal Gülman, Özlem Ada Şahin, Güler Çetingöz, Deniz Seki ve Şebnem Çapa gibi birçok ismin sık sık paylaştığı ve yerinde ziyaret ettiği tasarımları hayata geçiren iş insanı Ercan Memiş'in hayatını ve kariyerini sizler için araştırdık...

ERCAN MEMİŞ KİMDİR?

Ercan Memiş, 24.07.1991 Mersin doğumludur. İlköğretim ve liseyi Mersin'de tamamladıktan sonra Fatih Üniversitesi işletme bölümünü bitirdi ve Londra'da 4 ay eğitim aldı.

Vatani görevini de yapan Memiş, evli 1 çocuk babasıdır. 7 yıl önce Tat Bakliyatta iş hayatına atılan Memiş, ek bir yatırım olarak İstanbul Beşiktaş'ta Moose Chocolatier'i kurdu. Ercan Memiş, şu anda Tat Bakliyat Yönetim Kurulu Üyesi, Tatlog Lojistik Hizmetleri A.Ş Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Moose chocolatier yönetim kuru başkanı olarak görevlerini sürdürüyor.