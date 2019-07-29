Behzat Ç., Çiçero ve Fakat Müzeyyen Bu Derin Bir Tutku gibi projelerde rol alan oyuncu Erdal Beşikçioğlu, Okan Bayülgen'in programına konuk oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve belediye meclisi toplantılarının verildiği İBB TV hakkında görüşlerini dile getiren Beşikçioğlu, "Şu an favori kanalım büyükşehir belediye kanalı. Şahane karakterler var" şeklinde konuştu.

Ekrem İmamoğlu’nun meclis toplantılarını "ustalıkla idare ettiğini" söyleyen Beşikçioğlu, "Uzlaşmacı tavrı ve anlayışı bir insan evladı ne kadar devam ettirebilir merak konusu..." ifadelerini kullandı.