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Behzat Ç. geri dönüyor! Behzat Ç.'den ilk görüntüler geldi! Hangi kanaldan yayınlanacak?

Bir dönemin unutulmayan dizilerinden bir ola Behzat Ç. izleyici ile tekrar buluşmaya hazırlanıyor. Behzat Ç., yakında yayınlanacak olan dizinin ilk çekimlerden görüntüleri Twitter'dan paylaştı. Behzat Ç. hangi kanaldan yayınlanacak?

Behzat Ç.

Türkiye'nin çok sevilen dizileri arasında yer alan 'Behzat Ç., 6 yıl sonra BluTV aracılığıyla sevenleriyle tekrar buluşacak.

Behzat Ç.'nin Twitter hesabından 'Geliyoz la' ifadesiyle paylaşılan videoda dizi setinden ilk görüntüler yayımlandı.

Görüntülerde Behzat Ç. karakterini canlandıran Erdal Beşikçioğlu'nun dizinin birçok bölümünün geçtiği Sokakbaşı meyhaneside olduğu görülüyor.

Dizide eski kadrodan Nejat İşler, İnanç Konukçu, Berkan Şal, Güven Kıraç, Eray Eserol ve Ayça Eren yeniden ekibe dahil oluyor. İşler’in yeniden dizinin unutulmaz kötü karakteri Ercüment Çözer’e hayat vereceği yapımda; İnanç Konukçu, Hayalet; Berkan Şal ise Akbaba rolüyle Behzat Amir’i yine yalnız bırakmayacak.

 

 

 

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