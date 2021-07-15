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Erdek'te, askeri kamp alanında çıkan yangın korkuttu

Balıkesir'in Erdek ilçesinde, askeri kamp alanındaki çamlık alanda çıkan yangın, çevredeki evlere sıçramadan güçlükle kontrol altına alındı

Erdek'te, askeri kamp alanında çıkan yangın korkuttu
DHA

Yangın, saat 18.00 sıralarında Erdek ilçesine bağlı Çeltikçi Mahallesi´ndeki askeri kamp alanında çıktı. Ormanlık alandaki çam ağaçları, henüz bilinmeyen nedenle alev aldı.

Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü´nde görevli çok sayıda arasöz ile orman işçisi sevk edildi. Yangın, çevredeki evlere sıçramadan yaklaşık 1 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için için soruşturma başlatıldı.

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