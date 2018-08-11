Endonezya’da geçtiğimiz pazar günü 9.6 büyüklüğünde gelen depremde ölenlerin sayısının 387’ye yükseldiği yaralananların sayısının da 13 bin olduğu kaydedildi. Depremde binlerce binanın tahrip olduğu 387 bin kişinin ise yerleşim yerlerini değiştirdiği belirtildi. Bilim adamları, depremin turistik Lombok Adasını 25 metre yükselttiğini açıkladı.

Milli Afet Ajansı Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, toprak kayması sebebiyle enkaz altında kalanların olması ihtimali dikkate alındığında ölü sayısının yükselebileceğini söyledi. En çok ölümün 334 kişi ile Lombok Adanısının kuzeyinde olduğunu, 200 bin kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldıklarını söyledi. Purwo Nughoro, acil durum çalışmalarının 14 gün daha uzatıldığını söyledi.

Depremin Lombok Adasında yolların çoğunu tahrip etmesi sebebiyle asıl problemin binlerce mülteciye yardım ulaştırılması olduğu kaydedildi. Lombok’da artçı depremlerin sürdüğü, geçtiğimiz pazar gününden beri 450 artçı deprem yaşandığı belirtildi.

Depremin vurduğu yerlerde yüzbinlerce insanın evsiz kalması sebebiyle acil temiz su, gıda, ilaç ve barınağa ihtiyaç duyulması sebebiyle bir insanlık krizinin yaklaştığı uyarısında bulunuldu.

Kaliforniya Teknloloji Enstitüsü ve NASA’ya bağlı bilim adamları deprem sebebiyle Lombok Adasında bazı noktalarda 25 santim yükselme gözlenirken bazı yerlerde ise 15 santimlik düşük görüldüğünü söyledi.

2004 yılında Sumatra Adasında meydana gelen depremin yol açtığı tsunamide Hindistan okyanusunda 230 bin kişi hayatını kaybetmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ