SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
BBC TÜRKÇE
TÜRKİYE
Haberler > TÜRKİYE

Erdoğan: Kaşıkçı cinayetinin emrini Kral Selman'ın verdiğine inanmıyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili Washington Post Gazetesine bir yazı kaleme aldı. Erdoğan, Suudi Kralı Abdülaziz Bin Selman'ın cinayet emrini verdiğine inanmadığını ifade ettti.

03.11.2018 - 11:14 | Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili Washington Post Gazetesine bir yazı kaleme aldı. Erdoğan, Suudi Kralı Selman Bin Abdülaziz'in cinayet emrini verdiğine inanmadığını ifade ettti. Erdoğan, Türkiye'ye gelen Suudi Başsvacı'nın İstanbul'daki başsavcılıkla işbirliği yapmayı reddettiğini belirtip, "Görüşmeler için Türk savcıları Suudi Arabistan'a davet etmesi ise vahim ve kasten yapılmış bir oyalama taktiğidir" yorumunu yaptı.

Erdoğan, Riyad ile Ankara arasındaki dostluğun tarihinin çok eski olduğunu yazdığı yorumda şöyle devam etti:

"Bu cinayetin Suudi Arabistan'ın resmi politikasını yansıttığına inanmam için bir neden yok. Kaşıkçı cinayetinin iki ülke arasında bir sorun teşkil ettiğini düşünmek yanlış olur.

"Aynı şekilde her ne kadar dostluğumuz çok eskilere dayansa da bu, önceden tasarlanmış ve ülkemizde gözlerimizin önünde gerçekleştirilmiş bu cinayeti gözlerimi kapatacağım anlamına gelmez. Bunu da eklemek zorundayım.

"Kaşıkçı'nın öldürülmesi anlaşılmaz bir olay. Eğer bu vahşet ABD'de ya da başka bir yerde işlenmiş olsaydı bu ülkeler olayın ortaya çıkarmak için sonuna kadar giderlerdi. Bizim de farklı davranmamız mümkün değildir.

"Hiç kimse bundan böyle bir NATO müttefikinin topraklarından böyle bir şey yapmayı aklından geçirmemeli. Eğer bu uyarıyı kaale almazlarsa bunun ağır sonuçlarına katlanırlar.

Kaşıkçı cinayetinin Konsolosluk İlişkileri'nin düzenleyen Viyana Konvansiyonu'nun ihlal edilmesi anlamına geldiğini belirten Cumhurbaşkanı, "Faillerin cezalandırılmaması çok tehlikeli bir emsal teşkil edecektir" uyarısını yaptı.

"Konsolos yalan söyledi"

Cumhurbaşkanı, Riyad'ın olayla ilgili 18 kişiyi gözaltına aldığı bilgisini verdiğini hatırlatırken, Suudi konsolosa karşı herhangi bir müeyyidenin uygulanmadığını dikkat çekti:

"Suudi başkonsolos medyaya açıkça yalan söylemiş ve hemen ardından Türkiye'den kaçmıştır. Aynı şekilde yakınlarda İstanbul'daki mevkidaşını ziyaret eden Suudi başsavcının (Suud el-Muceb) işbirliği yapmayı reddetmesi ve çok basit soruları bile yanıtsız bırakması hayal kırıklığı yaratmıştır. Türk savcıları vak'ayla ilgili daha fazla görüşme yapmak için Suudi Arabistan'a davet etmesi ise umutsuz ve maksatlı bir oyalama taktiğinden ibarettir"

Watergate ve 11 Eylül örnekleri

Cumhurbaşkanı, Kaşıkçı cinayeti ile ABD'yi sarsan 11 Eylül sadlrıları ve Watergate skandalı na atıfta bulunarak; "Kaşıkçı cinayeti sadece bir grup güvenlik yetkilisinden daha fazlasının dahil olduğu bir cinayet değildir. Tıpkı Watergate skandalının bir haneye tecavüzden daha büyük ve 11 Eylül terör saldırılarının uçak kaçırmadan çok daha ileri olaylar olması gibi. Uluslararası toplumun sorumlu birer üyeleri olarak Kaşıkçı cinayetinde kuklaların iplerini elinde tutanların kimliklerini ortaya çıkarmalıyız"

  • Cemal Kaşıkçı olayı Erdoğan ve Muhammed bin Selman'ın 'nüfuz savaşının' pazarlık kozu mu?
  • Cemal Kaşıkçı neden önemli, Suudi gazeteciye ne oldu?
  • Cemal Kaşıkçı neden Suudi Arabistan'ın hedefiydi?
  • Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı kimdir?

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ BBC TÜRKÇE

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
DÜNYA YAŞAM EKONOMİ
Bilgisayar korsanları 81 bin kişinin Facebook yazışmalarını satışa çıkardı
Bilgisayar korsanları 81 bin kişinin Facebook yazışmalarını satışa çıkardı
Çin'de yolcu şoföre saldırdı, otobüs köprüden nehre düştü: En az 13 ölü
Çin'de yolcu şoföre saldırdı, otobüs köprüden nehre düştü: En az 13 ölü
Çin'de 5 yaşındaki çocuk için hazırlanan özgeçmiş, ülkenin eğitim sistemini tartışmaya açtı
Çin'de 5 yaşındaki çocuk için hazırlanan özgeçmiş, ülkenin eğitim sistemini tartışmaya açtı
Cemal Kaşıkçı cinayeti: ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan 'birkaç hafta içerisinde yaptırımları duyurabiliriz' açıklaması
Cemal Kaşıkçı cinayeti: ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan 'birkaç hafta içerisinde yaptırımları duyurabiliriz' açıklaması
Kanser hastası köpeklerinin son arzularını gerçekleştiren çift
Kanser hastası köpeklerinin son arzularını gerçekleştiren çift
ABD'den Birleşmiş Milletler'deki eşcinsel çalışanların hayat arkadaşlarına sınır dışı tehdidi
ABD'den Birleşmiş Milletler'deki eşcinsel çalışanların hayat arkadaşlarına sınır dışı tehdidi
Apple'ın sürücüsüz aracı ilk kez kaza yaptı
Apple'ın sürücüsüz aracı ilk kez kaza yaptı
Tatil valizi hazırlamanın püf noktaları
Tatil valizi hazırlamanın püf noktaları
Berat Albayrak altı alanda vergi indirimi açıkladı
Berat Albayrak altı alanda vergi indirimi açıkladı
Berat Albayrak: Enflasyonla güçlü mücadele programı açıklayacağız
Berat Albayrak: Enflasyonla güçlü mücadele programı açıklayacağız
Erdoğan'dan McKinsey açıklaması: Fikri danışmanlık alınmayacak, biz bize yeteriz
Erdoğan'dan McKinsey açıklaması: Fikri danışmanlık alınmayacak, biz bize yeteriz
Türkiye'de bankacılık sektörünü hangi riskler bekliyor?
Türkiye'de bankacılık sektörünü hangi riskler bekliyor?
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X