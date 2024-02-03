Ergan Dağı'nda 'yarasa adam uçuşu' nefes kesti
İrlandalı Michael Moran, Ergan Dağı Kayak Merkezinde gerçekleştirdiği wingsuit atlayışı ile izleyenleri adeta büyüledi
Erzincan Ergan Dağı Kayak Merkezinde gerçekleştirilen wingsuit atlayışı nefesi kesti.
AKSİYON KAMERALARI İLE GÖRÜNTÜLENDİ
Wingsuit (yarasa adam uçuşu) sporcusu İrlandalı Michael Moran'ın yaptığı atlayış ve yaklaşık 220 kilometre hıza ulaştığı anlar aksiyon kameralarıyla görüntülendi.
NEFESLERİ KESTİ
Ergan Dağı Kayak Merkezi´nde kayak sporunun yanında çeşitli doğa sporları da yapılıyor.
Türkiye ve dünya da birçok ülkede wingsuit atlayışları yapan Base jump (serbest düşüş) ve wingsuit (yarasa adam uçuşu) sporcusu İrlandalı Michael Moran, Ergan Dağı Kayak Merkezinde gerçekleştirdiği wingsuit atlayışı ile nefesleri kesti.
200 KİLOMETRE HIZA ULAŞTI
Moran'ın, Erzincan Ergan Dağı Kayak Merkezinde yaptığı atlayış ve yaklaşık 220 kilometre hıza ulaştığı anlar aksiyon kameralarıyla görüntülendi.
Havada yaklaşık 220 kilometre hıza ulaşan Moran, daha sonra paraşütünü açarak Ergan Dağı yamaçlarına iniş yaptı.