Ergin Ataman: "Çok değerli bir galibiyet aldık"

A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, 86-52 kazanılan Belçika maçının ardından konuştu. Takım olarak çok iyi mücadele ettiklerini belirten Ataman, pazartesi günkü Sırbistan maçını da kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Deneyimli çalıştırıcı, şu ifadeleri kullandı:

"Çocukları kutluyorum. Türk Milli Takımı'na yakışır bir şekilde oynadılar. Tam bir takım oyunu oynadılar. Müthiş savunma yaptılar. Taraftar çok iyiydi, onların verdiği coşkuyla oynadık. Bu işin bir oyuncunun attığı sayılarla olmayacağını gösterdik, takım halinde hep birlikte savaşarak çok değerli bir galibiyet aldık. Kimse Belçika'yı küçümsemesin. Bu takım Sırbistan'ı deplasmanda yenmişti. Şimdi bizi çok zorlu bir mücadele bekliyor. Aynı şekilde pazartesi günü Sırbistan'da kazanmaya çalışacağız. Sonuçta bu akşam bu güzel basketboldan dolayı tüm takımı kutluyorum."