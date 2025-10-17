Ergin Ataman'dan Cedi Osman'a büyük övgü!

Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman Anadolu Efes'in Olympiakos'u Yunanistan'da yenerek bu maça çıktığını hatırlatarak, "Sloukas'la başladık. Bizim için de farklıydı, anahtar oyunculardan biriydi. 12 asistle oynadı. Cedi Osman harika bir maç geçirdi. Kariyer maçı diyebilirim. Kalaitzakis gibi genç oyuncularımızdan katkı aldık. Enerjisiyle savunmada kendisini gösterdi. Papagiannis ve Osmani maçtan gidince 5 garda karşı biz de 5 gardla oynamaya çalıştık. Bizim gardlarımız daha iyiydi ve maçı kazandık." diye konuştu.

Anadolu Efes'te Ercan Osmani ve Georgios Papagiannis'in sakatlanması ile ilgili de konuşan Ataman, "Maçın başından itibaren kontrolü kaybetmedik. Kalaitzakis'in oyuna girmesiyle, top çalması ve dinamizmiyle toparlandık. Orada kırılabilirdik, kırılma noktasıydı. Anadolu Efes düzen dışına çıktı. Bu tip kadrolarda iki oyuncunun maçtan çıkması bu kadar büyük bir fark getirmez ama dengeleri bozuldu. Farklı beşlerle oynamaya başladılar. Biz de cevap verdik. Bizim kısalar daha verimli oynadılar. Cedi Osman çok ekstra sayılar çıkardı. İki oyuncuyu kaybetmesi önemli ama Efes'te oldukça zengin bir kadro var. Diğer uzunlarından çok fazla fayda alamadılar. Swider iki gün önce çok iyi oynadı ama şut biz imkanı vermedik. Olympiakos maçındaki boşlukları vermeyince boşluklarını almış olduk." ifadelerini kullandı.

Cedi Osman'ın performansından övgüyle bahseden Ataman, "Cedi, Efes maçlarında iyi oynuyor. İnşallah bunu tüm sezona yayar. Cedi zaten çok formda. Avrupa Şampiyonası'nın en önemli oyuncularından biriydi. Geçen maçta da iyi oynamıştı. Bu akşam da formunun zirvesine çıktı." dedi.