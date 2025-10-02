Habertürk
        Eric Dane ALS hastalığı nedeniyle artık tekerlekli sandalyede - magazimn haberleri

        Eric Dane ALS hastalığı nedeniyle artık tekerlekli sandalyede

        'Grey's Anatomy' ve 'Euphoria' dizileriyle tanınan oyuncu Eric Dane, tekerlekli sandalyede görüntülendi. Ünlü yıldız, nisan ayında ALS hastalığıyla mücadele ettiğini açıklamıştı

        Giriş: 02.10.2025 - 12:31 Güncelleme: 02.10.2025 - 12:33
        Ünlü isim artık tekerlekli sandalyede
        'Grey's Anatomy' adlı diziyle hafızalara kazınan, son olarak 'Euphoria' dizisinde kamera karşısına geçen Eric Dane, bu yılın ilk döneminde ALS hastalığıyla mücadele ettiğini açıklamıştı. 52 yaşındaki Dane, önceki gün Washington'da havaalanında tekerlekli sandalyede görüntülendi.

        Dane, nisan ayında ALS teşhisini kamuoyuna duyurmuş ve "Bu yeni dönemde yanımda sevgi dolu ailemin olmasından dolayı minnettarım" demişti. "Çalışmaya devam edebildiğim için kendimi şanslı hissediyorum ve 'Euphoria' setine dönmeyi dört gözle bekliyorum" diyen ABD'li oyuncu, üç ay önce bacaklarıyla ilgili endişeleri olduğunu söylemişti.

        "Evde iki kızım var. Üniversiteden mezun olmalarını, evlenmelerini görmek, belki de torun sahibi olmayı istiyorum. Tüm bunlarda yanlarında olmak istiyorum. Bu yüzden bu konuda son nefesime kadar mücadele edeceğim" diyen Dane, bu hastalıkla mücadele edenler için tedaviye federal fon sağlanmasına yardımcı olmak için politikacılarla da görüşmeler yapıyor.

        Rebecca Gayheart ile evli olan oyuncunun 15 yaşındaki Billie ve 13 yaşındaki Georgia adında kızları var. Dane ve Gayheart 2004 yılında evlendi. Şubat 2018'de ayrılan ve boşanma davası açan çift, bu yılın başında yeniden ilişklerini devam ettirme kararı aldı.

        54 yaşındaki Gayheart, yakın zamanda verdiği röportajda, Dane'in hastalıkla mücadelesini anlatırken, "Bize yardımcı olan profesyonel terapistlerimiz var ve biz sadece biraz umut beslemeye, bunu onur, zarafet ve sevgiyle yapmaya çalışıyoruz. Çok üzücü. Kızlarım gerçekten çok acı çekiyor ve biz sadece bunun üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Zor bir dönemden geçiyoruz" dedi.

