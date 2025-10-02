Eric Dane ALS hastalığı nedeniyle artık tekerlekli sandalyede

'Grey's Anatomy' adlı diziyle hafızalara kazınan, son olarak 'Euphoria' dizisinde kamera karşısına geçen Eric Dane, bu yılın ilk döneminde ALS hastalığıyla mücadele ettiğini açıklamıştı. 52 yaşındaki Dane, önceki gün Washington'da havaalanında tekerlekli sandalyede görüntülendi.

Dane, nisan ayında ALS teşhisini kamuoyuna duyurmuş ve "Bu yeni dönemde yanımda sevgi dolu ailemin olmasından dolayı minnettarım" demişti. "Çalışmaya devam edebildiğim için kendimi şanslı hissediyorum ve 'Euphoria' setine dönmeyi dört gözle bekliyorum" diyen ABD'li oyuncu, üç ay önce bacaklarıyla ilgili endişeleri olduğunu söylemişti.

"Evde iki kızım var. Üniversiteden mezun olmalarını, evlenmelerini görmek, belki de torun sahibi olmayı istiyorum. Tüm bunlarda yanlarında olmak istiyorum. Bu yüzden bu konuda son nefesime kadar mücadele edeceğim" diyen Dane, bu hastalıkla mücadele edenler için tedaviye federal fon sağlanmasına yardımcı olmak için politikacılarla da görüşmeler yapıyor.

Rebecca Gayheart ile evli olan oyuncunun 15 yaşındaki Billie ve 13 yaşındaki Georgia adında kızları var. Dane ve Gayheart 2004 yılında evlendi. Şubat 2018'de ayrılan ve boşanma davası açan çift, bu yılın başında yeniden ilişklerini devam ettirme kararı aldı.