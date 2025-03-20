WhatsApp neden yavaş, mesajlarım neden gitmiyor?
Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulamalarından biri olan WhatsApp, son 24 saattir erişim sorunlarıyla gündemde. Kullanıcılar, mesajlarının iletilmediğini, uygulamanın yavaşladığını ve özellikle WhatsApp Web'in açılmadığını belirtiyor. Zaman zaman mesajlaşırken sorun yaşayan kişiler ise "WhatsApp çöktü mü?" sorusunun yanıtını arıyor. Peki, WhatsApp neden yavaş, mesajlarım neden gitmiyor ve ne zaman düzelecek? İşte 20 Mart WhatsApp son durum...
WhatsApp kullanıcıları son saatlerde erişim sorunlarıyla karşı karşıya. Mesajların iletilmemesi, tek tikte kalması ve uygulamanın yavaş çalışması nedeniyle kullanıcılar, "WhatsApp neden açılmıyor, ne zaman düzelecek?" sorularına yanıt ararken, platformun dünya genelinde mi yoksa bölgesel olarak mı etkilendiği merak konusu oldu. Peki, WhatsApp Web ne zaman düzelecek? İşte son 24 saatte WhatsApp çökme raporları hakkında bilgiler…
20 MART WHATSAPP’TA SORUN MU VAR, NEDEN YAVAŞ?
20 Mart’ta WhatsApp’ta çeşitli problemler yaşanıyor. 19 Mart Çarşamba günü başlayan yavaşlama 20 Mart’ta da devam ediyor. Özellikle, WhatsApp Web üzerinden ileti gönderimi ve alımında aksama yaşanıyor. Sorunun nedeni net olarak bilinmemekle birlikte olası bir bant daraltma işlemi nedeniyle WhatsApp'ta aksama yaşandığı tahmin ediliyor.
WHATSAPP MESAJIM NEDEN GİTMİYOR?
WhatsApp'ta mesajınızın iletilmeme sebebi bant daralmasından kaynaklanıyor olabilir. Ayrıca bölgenizdeki internet altyapısından kaynaklanan bir sorun ya da yoğunluk nedeniyle de böyle bir hatayla karşılaşabilirsiniz.
20 MART WHATSAPP WEB'DE SORUN MU VAR?
19 Mart itibarıyla WhatsApp Web'de bazı sorunlar yaşanıyor. Sorunların, bant genişliği kısıtlaması nedeniyle meydana geldiği tahmin ediliyor.
WHATSAPP NE ZAMAN DÜZELECEK?
Whatsapp erişim sorunu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Sorunların, bant genişliği kısıtlaması nedeniyle meydana geldiği tahmin ediliyor. Whatsapp erişim problemine ilişkin bir gelişme yaşanması durumunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
BANT DARALTMA NEDİR?
Bant daraltma (bandwidth throttling), internet servis sağlayıcılarının (ISS) veya platformların belirli veri akışlarını kasıtlı olarak yavaşlatma işlemidir.