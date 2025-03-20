20 MART WHATSAPP’TA SORUN MU VAR, NEDEN YAVAŞ?

20 Mart’ta WhatsApp’ta çeşitli problemler yaşanıyor. 19 Mart Çarşamba günü başlayan yavaşlama 20 Mart’ta da devam ediyor. Özellikle, WhatsApp Web üzerinden ileti gönderimi ve alımında aksama yaşanıyor. Sorunun nedeni net olarak bilinmemekle birlikte olası bir bant daraltma işlemi nedeniyle WhatsApp'ta aksama yaşandığı tahmin ediliyor.