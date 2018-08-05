Olay, Ankara’da sabah saatlerinde meydana geldi. Arabasıyla seyir halinde olan Emre Dede, dağlık alandan geçerken bir köpeğin yol kenarında hareketsiz durduğunu gördü. İHA'nın haberine göre, hemen arabasını sağa çeken Dede, arabadan inerek köpeğin yanına gitti. Dede, asfalta giren ve eriyen asfalt nedeniyle adeta yere yapışan köpeği görünce şok oldu. Dede, o anları telefonuyla kayıt altına alarak, köpeği yapıştığı yerden kurtardı.



Emre Dede, “Şu hayvanın haline bir bakın. Burası mıcırlı bir yol. Buraya atık zifti dökmüşler, bu hayvan da oraya girmiş. Görüyorsunuz ağzı, gözü ve her tarafı zift olmuş ve yere yapışmış. Köpeği bir şekilde buradan alıp temizleyeceğiz” dedi.

ZİFTTEN KURTULMASI İÇİN KÖPEĞİ SAATLERCE MAZOTLA YIKLADI



Hayvan sever Emre Dede, güneşin altında saatlerce hareketsiz kalan ve her yeri asfalt olan köpeği evine götürdü. Evde köpeği kendi imkanlarıyla saatlerce mazotla yıkayan hayvan sever, “Belediyeyi aradık, fakat bugün veteriner olmadığı için kendi imkanlarımızla köpeği mazotla yıkadık. Yaklaşık 2 saat uğraştık. Hala zift var ayaklarında. Tam anlamıyla çıkmadı” ifadelerini kullandı.



KÖPEĞİ KENDİSİ SAHİPLENDİ



Dede, ayrıca köpeği sahiplendiğini belirterek, bir daha böyle olayların yaşanmaması temennisinde bulundu.

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