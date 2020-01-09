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Habertürk'ten Serdar Kulaksız'ın haberine göre; Medya şirketi Endemol Medya Prodüksiyon Tic. Ltd. Şti’nin iflas davasının görülmesine devam edildi. İstanbul 13. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülen duruşmaya davacı Erkan Petekkaya ve şirketinin avukatları katıldı.

"15 BÖLÜM PARASINI DAHİ ALAMADIM"

Duruşmada söz alan oyuncu Erkan Petekkaya, "Paramparça dizisini 97 bölüm çektik. Ben ve diğer tüm ekip arkadaşlarım ve set çalışanları ile birlikte emek sarf ettik. Bu dizi ile ilgili ben 15 bölümün parasını dahi alamadım. Öncelikle hakkımızın teslim edilmesini ve bu davanın reddini talep ediyorum" dedi.

"SEN STARSIN BU İŞE KARIŞMA" DEDİLER

Petekkaya, "Endemol avukatları beni ofislerine çağırdı. Buradaki vekillerden benimle muhatap olan kim vardı bilemiyorum. 'Sen starsın bu işe karışma herhangi bir basın açıklaması yapma senin paranı bir şekilde ödeyeceğiz' diye rüşvet teklif ettiler. Bende 'Diğer çalışanlar ve işçilerin parası ne olacak? Bunu kabul etmiyorum mahkemede görüşürüz' dedim ve tekliflerini kabul etmedim" diye konuştu.

DAVANIN REDDİNE KARAR VERİLDİ

İflas davasının reddine karar veren mahkeme, tüm tedbir kararlarının ve yönetim kayyumları heyeti görevinin hükmün kesinleşmesine kadar devamına karar verdi. Dosya istinaf mahkemesine gidecek.