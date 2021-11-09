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Haberler Magazin Erkan Şahin setlere geri dönüyor - Magazin haberleri
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Erkan Şahin setlere geri dönüyor

Oyuncu Erkan Şahin, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. İki dizi ile görüştüğünü söyleyen Şahin, "Bir süredir setlere ara vermiştim. Aile şirketinin başına geçmek zorunda kaldım. Kendimi şu an sadece oyunculuğa vermek istiyorum" açıklamasını yaptı

Erkan Şahin setlere geri dönüyor - Magazin haberleri
Erkan Şahin setlere geri dönüyor
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HABERTURK.COM

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Oyuncu Erkan Şahin, geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Birçok dizi ve sinema filminde yer alan Şahin, muhabirlerle sohbet etti.

İki dizi ile görüştüğünü söyleyen Erkan Şahin, bir sinema filminde de başrolde oynadığını ifade etti.

"KENDİMİ ZİRVEYE TAŞIMAK İSTİYORUM!"

Şahin, daha sonra sözlerine şöyle devam etti:

Bir süredir setleri ara vermiştim. Aile şirketinin başına geçmek zorunda kaldım. Şimdilerde kendimi şu an sadece oyunculuğa vermek istiyorum. Bu sektörde iyi bir yol almak istiyorum. Örnek aldığım birçok kişi var. Boş zamanlarımdaysa Türkiye'nin en iyi hocalarından ders aldım. Oyunculuk benim hayalim, bu süreci iyi atlatarak kendimi zirveye taşımak istiyorum!

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