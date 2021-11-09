Erkan Şahin setlere geri dönüyor 0:00 / 0:00

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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Oyuncu Erkan Şahin, geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Birçok dizi ve sinema filminde yer alan Şahin, muhabirlerle sohbet etti.

İki dizi ile görüştüğünü söyleyen Erkan Şahin, bir sinema filminde de başrolde oynadığını ifade etti.

"KENDİMİ ZİRVEYE TAŞIMAK İSTİYORUM!"

Şahin, daha sonra sözlerine şöyle devam etti:

Bir süredir setleri ara vermiştim. Aile şirketinin başına geçmek zorunda kaldım. Şimdilerde kendimi şu an sadece oyunculuğa vermek istiyorum. Bu sektörde iyi bir yol almak istiyorum. Örnek aldığım birçok kişi var. Boş zamanlarımdaysa Türkiye'nin en iyi hocalarından ders aldım. Oyunculuk benim hayalim, bu süreci iyi atlatarak kendimi zirveye taşımak istiyorum!