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"Hasta olduğumda, ortada yanlış bir şey olduğuna inanmadım. Kilomu koruyabileceğime ve normal bir hayat yaşayacağıma inandım. Yeme bozukluğumdan kurtulmak istemiyordum. Günde iki defa 30 dakikalık bir yürüyüş, her sabah yoga ve abdominal egzersiz yapardım. Saat 4.00'ten sonra oturmazdım" dedi.