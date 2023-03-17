Erkek çocuğu olan ebeveynler daha hızlı yaşlanıyor!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Sağlık
ABONE OL

Erkek çocuğu olan ebeveynler daha hızlı yaşlanıyor!

Yakın zamanda yapılan bir araştırmaya göre, erkek çocuk yetiştirmek beynin daha hızlı yaşlanmasına neden oluyor

Erkek çocuğu olan ebeveynler daha hızlı yaşlanıyor!
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Yeni yapılan bir araştırma, erkek çocuk yetiştirmenin beyni daha hızlı yaşlandırdığını ortaya koydu.

Çalışmaya 50 yaşın üzerindeki 13 binden fazla ebeveyn katıldı. Buna göre en az bir oğlu olan ebeveynlerin bilişsel olarak daha hızlı yaşlandıkları görüldü. Birden fazla oğlu olanların ise sadece kızı olanlara göre bilişsel yeteneklerini daha da hızlı kaybettiği tespit edildi.

ABD ve Çekya'dan araştırmacılar tarafından yürütülen araştırmada, erkek evlat sahibi ebeveynlerin daha hızlı yaşlanmasının nedeninin, erkeklerin kızlara göre daha az şefkatli olma eğiliminde olmaları ve bunun da ebeveynlerinin ruh sağlığının daha kötü olmasına yol açabileceği düşünülüyor.

KIZ ÇOCUK SAHİBİ OLANLARDA DEMANS RİSKİ DAHA AZ

Çalışma, ebeveynlere matematik problemleri çözdürülerek ve onlara bir kelime listesi okutularak gerçekleştirildi. Çalışmanın başında zeka seviyeleri eşitti ancak çalışmanın sonunda erkek çocukların ebeveynlerinin başlangıçta olduklarından daha az zeki olduğu görüldü.

New York'taki Columbia Üniversitesi'nden araştırmacı Katrin Wolfova, "En az bir erkek çocuğu olan ebeveynler, hiç erkek çocuğu olmayan ebeveynlere kıyasla daha hızlı bir bilişsel gerileme oranına sahipti. Babalarda olduğu gibi annelerde de benzer eğilimler gözlemlediğimizden, sonuçlar etkilerin biyolojik olmaktan ziyade sosyal olduğunu göstermektedir" dedi.

Araştırmacılar öte yandan kız çocuklarının erkek çocuklarına göre daha fazla duygusal ve sosyal destek sağladıkları için, gayri resmi bakıcı olma eğiliminde olduklarını ve bunun da kilit bir rol oynayabileceğini ileri sürdü.

Sonuç olarak, araştırmacılar kız çocuk sahibi olmanın faydaları olduğunu belirtti. Kız çocuk sahibi olmanın sağlık ve depresyon üzerindeki faydalarının demans riskinin azalmasına katkıda bulunabileceği kaydedildi.

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Bu çorbadaki faydalar saymakla bitmiyor! Doktorların ilk önerisi!
SAĞLIK Bu çorbadaki faydalar saymakla bitmiyor! Doktorların ...
SMA'lı Baybars'ın ilaca ulaşması için yardım kampanyası
SAĞLIK SMA'lı Baybars'ın ilaca ulaşması için yardım ...
Kırsaldaki depremzedelere mobil sağlık hizmeti
SAĞLIK Kırsaldaki depremzedelere mobil sağlık hizmeti
Bakan Koca: 9 bin 881 depremzedenin hastanelerde tedavisi sürüyor
SAĞLIK Bakan Koca: 9 bin 881 depremzedenin hastanelerde ...
Erken teşhis hayat kurtarıyor! 5 erken belirti ile felcin tedavisi mümkün!
SAĞLIK Erken teşhis hayat kurtarıyor! 5 erken belirti ile ...
Saçlar yaşlanınca neden beyazlar? Saç neden beyazlar?
SAĞLIK Saçlar yaşlanınca neden beyazlar?
Geçmeyen boğaz ağrısına veda edin! Bu tavsiyeler size şifa olacak!
SAĞLIK Geçmeyen boğaz ağrısına veda edin! Bu tavsiyeler size ...
Çocuğunuzda uyku bozukluğu varsa dikkat! İşte kaliteli bir uyku düzeni için yapılması gerekenler!
SAĞLIK Çocuklarda sağlıklı bir uyku düzeni için öneriler
Erken teşhis hayat kurtarıyor! Uzmanlar bu 8 belirtiye dikkat çekiyor!
SAĞLIK Erken teşhis hayat kurtarıyor! Uzmanlar bu 8 ...
Karaciğeri 20 yaş gençleştiriyor! Uygulamadan geçmeyin: Boğaz ağrılarını giderip soğuk algınlığını önleyen her derde deva bitki
SAĞLIK Karaciğeri 20 yaş gençleştiriyor!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.