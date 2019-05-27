Üniversitenin davranış bilimleri profesörü Paul Dolan, ABD İstatistik Bürosu'nun verileri ışığında yaptıkları araştırmanın sonucunu yeni kitabı 'Happy There After' (Bundan Sonra Hep Mutlu) için düzenlenen tanıtım toplantısında anlattı.

'Mutluluk uzmanı' olarak da anılan Dolan, istatistik verilere göre, erkeklerin 'sakinleşmek ve daha mutlu olmak' için evlenmesi gerektiğini kadınların ise tam tersine mutlu olmak için bekar kalması gerektiğini belirtti.

Evli erkeklerin daha az risk aldığını, daha çok para kazandığını ve biraz daha uzun yaşadığını ifade etti.

Araştırmaya göre, toplumun en mutlu insanlarını ise çocuksuz ve bekar kadınlar oluşturuyor.