Kadınlara oranla erkeklerin boş vakti ise daha fazlaydı. Küresel olarak, erkekler her yaşta kadınlardan daha fazla fiziksel olarak aktif olma eğilimindedir ve boş zamanlarında yapılan fiziksel aktivitenin daha düşük erken ölüm riski ile ilişkili olduğu bilinmektedir. Bu nedenle, boş zamandaki fiziksel aktivitenin, yaşam beklentisindeki cinsiyet farkını azaltması beklenmektedir.

Sosyoekonomik faktörler, cinsiyetler arasındaki eğitim, gelir ve işin fiziksel talepleri arasındaki farklılıklar gibi cinsiyet farkını da etkileyebilir. Örneğin, daha önce erkek egemen mesleklerde meydana gelen travma ve zehirlenmeye bağlı ölümlerin çoğu günümüzde çok daha nadir olduğu için cinsiyet farkı muhtemelen azalmaktadır.