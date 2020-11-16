Kendine bakan ve cilt bakımına özen gösteren erkekler gün geçtikçe artmaktadır. Erkeklerinde uygularken dikkat etmesi gerek bazı cilt bakım noktaları bulunmaktadır.
Erkeklerde cilt bakımı genel şu şekilde uygulanmaktadır;
- Tıraş sırasında kullanılan köpük ve jeller hassas ciltler için hazırlananlardan kullanılmalıdır. Çünkü normal ciltler için olan ürünlerin içeriğinde fazla miktarda alkol, mentol ve cildi tahriş edici maddeler bulunmaktadır. Hassas ciltler için hazırlananlarda bu maddelerden bulunmaz ve cildin tahriş olmasını engeller.
- Tıraşın sırasında jiletin veya makinenin cildi tahriş etmesi after shave kullanılarak azaltılmakta ve cildin yumuşaması sağlanmaktadır. Fakat kullanılan after shave ürünlerinde parfüm ve alkol oranının yüksek olması cildin kızarmasına, yanmasına sebep olmaktadır. Bu yüzden after shave yerine cilt temizleyici ve ferahlatıcı alkolsüz tonikler uygulanabilmektedir.
- Erkeklerin günlük olarak tıraş olmaları ciltteki ölü hücrelerin temizlenmesini ve canlanmasını sağlanmaktadır. Bu yüzden tıraş edilmeyen kısımlara bakım uygulanması gerekmektedir. Bakım yapılmayan bölgeler zamanla matlaşarak, canlılığını kaybetmektedir. BU kısımlara meyve içerikli alkolsüz temizleyiciler kullanılması faydalı olacaktır.
- Ciltte oluşan siyah nokta ve sivilce gibi problemler bulunuyorsa; salisilik asit içeren ürünler kullanılması cildin gözeneklerini açarak oluşumların engellenmesini sağlamaktadır. Ayrıca meydana gelen tahriş, kızarıklık ve şişliklerin giderilmesine de fayda sağlamaktadır.
- Sürekli tıraş olan bir cilt hassaslaşır ve güneşe karşı daha korumasız hale gelmektedir. Daha kolay yanar ve sertleşir. Bu yüzden dışarı çıkmadan önce güneşten koruyan minimum 50 faktörlük bir krem sürülmesi önemlidir.
YORUMLAR