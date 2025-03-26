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        Erkeklerin giremediği kahvenin müdavimleri artıyor

        Bursa'da Filiz Günhan'ın açtığı ve erkeklerin girmesinin yasak olduğu "Kadınlar Kahvehanesi" her geçen gün müdavimlerini artırıyor. Kadınlar iftarın ardından buraya gelip sahura kadar sohbet edip, oyun oynuyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 14:27 Güncelleme: 26.03.2025 - 14:27
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        Erkeklerin giremediği kahve
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        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde oturan iki çocuk annesi Filiz Günhan'ın (49) iki ay önce açtığı "Kadınlar Kahvehanesi" yoğun rağbet görüyor.

        Erkeklerin girmesinin yasak olduğu kahvehane, kısa sürede müdavimlerini kazandı. Kadınlar iftar sofralarını topladıktan sonra buraya gelerek, sahura kadar sohbet edip, oyun oynuyor.

        Dışarıdan yiyecek getirilmesinin de serbest olduğu kahvehanede aynı zamanda kadın girişimciler de destekleniyor. Çevre ilçelerden kadınların da geldiği, hafta sonları Vatan Kadınlar Kooperatifi tarafından üretilen hamur işlerinin satıldığı "Kadınlar Kahvehanesi"nde meşrubat ve tost servisi de yapılıyor. İftar sonrası kadınların geldiği kahve, sahura kadar da hizmet veriyor.

        Kahvehanelerinin, kadınların buluşma noktası haline geldiğini söyleyen Filiz Günhan, Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden emekli olduktan sonra evde oturmak istemediği ve erkekler gibi kadınların da gideceği ortak bir alanları olması için bu projeyi hayata geçirdiğini belirtti.

        Günhan, "Mahalledeki kadınlarımız buraya sürekli geliyor. İftardan sonra buraya gelenler sohbet ediyor, içeceklerini içiyor. Sahura kadar oturan da var. Burası kadınların mekanı haline geldi. İlçelerden buraya gelenler de var. Gerçekten insanlar burayı çok benimsedi. Dışarıdan çekirdeklerini alan hanımlar burada afiyetle yiyor" dedi.

        Kahvehaneye gelen kadınların birbiriyle dertleşip, sıkıntıları, üzüntüleri ve mutlulukları paylaştığını, bu nedenle işletmesinde doğal bir terapi hizmeti de verildiğini söyleyen Filiz Günhan, "Bu da benim çok hoşuma gidiyor. İnsanların birbirleriyle bağlılığı çok güzel bir duygu. Buraya gelen hanımların canları sıkılmasın diye eğlenceli aktivitelerimiz de var. Tavla, okey gibi oyunlar da kahvemizde mevcut" diye konuştu.

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