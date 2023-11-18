Erken doğumla dünyaya gelen bebeklerine 95 gün sonra kavuştular

Menşure Türkmen, gebeliğinin 25. haftasında, Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesinde erken doğum yaptı. Prematüre bebek, entübe edilerek iç organlarının gelişimi için hastanenin Numune Kampüsündeki Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi altına alındı.

"Almila" adı verilen 760 gramlık bebek, 95 gün süren tedavi sonunda 2 kilo 120 gram ağırlığa ulaşınca taburcu edildi.

Türkmen ailesi, evlerine getirdikleri ve bir ayda 3 kilo 100 grama ulaşan kızlarını büyütmenin mutluluğunu yaşıyor.

Türkmen, sürecin beklenenin dışında gelişmesi dolayısıyla zor günler yaşadıklarını ifade ederek, "Heyecanlıydık ve korkularımız vardı. Prematüre annesi olmak hayal ettiğim şeyler arasında yoktu ama kızımla ve kendimle gurur duyuyorum. 25 haftalık, 760 gram, 33 santimetre boyunda bir kızımız dünyaya geldi." dedi.

DOĞUMUN ARDINDAN ENTÜBE EDİLDİ

Kızının, doğumun ardından entübe edildiğini dile getiren Türkmen, şunları kaydetti: "3'üncü basamak yoğun bakım servisinde parmağımı kavrayınca, beni bırakmayacağını anladım. Ufak ufak ten temasları yapıyorduk. İlk kez 1'inci basamak yoğun bakım servisinde parmağımla tenine dokunmaya çalışırken, hemşire kucağıma alabileceğimi söyledi. Kucağıma alıp, kokusunu hissettiğim ilk gündü. En çok, 'Nasıl kokuyor?' diye merak ediyordum. Çok farklı bir his yaşadım. Evlat gerçekten farklıymış. Bugün annemi daha iyi anlıyorum bu yüzden. O gün, ikinci hayatımın ilk günüydü. Çocuğumu kucağıma almak harika bir histi. Şu anda hala o hissi ilk gün ki gibi yaşıyorum."

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Türkmen, bebeğini kucağına alamamanın, aynı zamanda da hastanede bırakıp eve dönmek durumunda kalmanın çok zor olduğunu vurgulayarak, "Kucağımda kızımla beraber içeri girememek beni son derece üzdü, yıprattı. Her gün sütümü sağıp kızıma götürdüm. Tüm annelere sesleniyorum, sütünü sağıp götürmekten kesinlikle erinmesinler. Kızımın gelişiminde anne sütünün çok etkisi var." diye konuştu.

Kızının, 35 gündür sağlıklı bir şekilde evinde olduğunu belirten Türkmen, "Rutin kontrollerine gidiyoruz, bir sorunu yok. Aile olarak aldığımız tedbirler var, belli bir süre misafir kabul etmiyoruz. Kovid-19 sürecini evimize yeniden getirdik." dedi.

Menşure Türkmen, kızının hastanede olduğu süreçte prematüre bebeklerle ilgili haberleri takip ettiklerini belirterek, şöyle devam etti: "Anadolu Ajansının yaptığı 25'inci haftada dünyaya gelen üçüzlerden Miray Yoğurtçu'nun haberine denk geldik. Her gün aynı videoyu çevirip çevirip izledik. Onlardan çok güç aldık. Umarım kızım Almila ile herkese umut oluruz. İnsanın, evladının sağlığıyla sınanması çok zor. Bizim için yorucu bir süreçti ama genel olarak prematüre bebekler güçlüler. Kızım da o güçlü bebeklerdendi, şansımıza hayata tutundu, bize de umut oldu. Kendi çok sabırsızdı ama bize sabretmeyi öğretti. Şu anda kızımız 3 kilogram 100 gram."