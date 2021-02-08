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HaberlerGündemSON DAKİKA TRAFİK! Erken saatlerde başladı, yüzde 62'ye çıktı - HABERLER
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56 saatlik kısıtlama sonrası İstanbul'da trafik yoğunluğu

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından haftanın ilk iş gününe İstanbullular trafikle girdi. Köprüler ve ana arterlerde oluşan trafik yoğunluğu yüzde 62'yi gördü

SON DAKİKA TRAFİK! Erken saatlerde başladı, yüzde 62'ye çıktı - HABERLER
Erken saatlerde başladı, yüzde 62'ye çıktı
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İHA

Türkiye genelinde uygulanan 56 saatlik kısıtlama sonrası haftanın ilk iş günü yola koyulan İstanbullular, genellikle kendi araçlarıyla trafiğe çıktı. Sabahın ilk saatlerinde başlayan haraketlilikle kentin bazı noktalarında trafik yoğunluğu oluştu.

Anadolu Yakası'nda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Anadolu ve Avrupa yakasına geçişlerde çift yönlü yoğunluk görüldü.

YOL DURUMUNU GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluk haritasına göre trafik yoğunluğu saat 08.50 itibarıyla yüzde 62'yi gördü.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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