Erken saatlerde başladı, yüzde 62'ye çıktı

Türkiye genelinde uygulanan 56 saatlik kısıtlama sonrası haftanın ilk iş günü yola koyulan İstanbullular, genellikle kendi araçlarıyla trafiğe çıktı. Sabahın ilk saatlerinde başlayan haraketlilikle kentin bazı noktalarında trafik yoğunluğu oluştu.
Anadolu Yakası'nda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Anadolu ve Avrupa yakasına geçişlerde çift yönlü yoğunluk görüldü.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluk haritasına göre trafik yoğunluğu saat 08.50 itibarıyla yüzde 62'yi gördü.
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