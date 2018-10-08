Erkenci Kuş yeni bölüm fragmanı, dizinin 15. bölümüne dair ipuçları veriyor. Erkenci Kuş'ta Can ile Sanem aşklarının tadını çıkarıyor. Eğlenceli anların yaşanacağı Erkenci Kuş'ta Leyla, Sanem ile Can arasındaki yakınlaşmanın farkına varıyor. İşte Erkenci Kuş 15. yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar...

ERKENCİ KUŞ 15. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ERKENCİ KUŞ 14. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Can ve Sanem, birlikteliklerinin tadını çıkarabilecek mi?

Mahallede reklam çekimi var, senaryoyu Sanem yazdı, yönetmen Can. Mevkıbe ve Nihat, set yemeklerini bu defa evlerinin bahçesinde servis etmeye hazırlanıyorlar. Ceycey ve Ayhan mahalleliyi mekan kullanımı için ikna etmekte pek zorlanmıyor taa ki Çakal İhsan ortaya çıkana kadar.

Mevkıbeler, bakkalın borcunun tamamının ödendiğini öğrendi, acaba Sanem bu durumu nasıl açıklayacak?

Can ve Sanem, birlikteliklerinin tadını çıkarmaya çalışırken yaklaşmakta olan Aylin tehlikesini fark edebilecekler mi? Can ve Sanem’in tutkusu dünyayı bile yakabilir, şimdi kavuşmuşken onları durdurabilmek mümkün mü?"

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