Erkenci Kuş 49. yeni bölüm fragmanı dizinin bu akşam ekranlara gelen son bölümünün ardından yayınlandı. Erkenci Kuş'ta sağlığına kavuşan Can ile Sanem'in romantik anları yüzlerde tebessüm oluşturuyor. Erkenci Kuş 48. son bölüm özeti ve 49. yeni bölüm fragmanı haberimizde.

ERKENCİ KUŞ 49. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ERKENCİ KUŞ 48. SON BÖLÜM ÖZETİ

Can, geçirdiği trafik kazasının ardından hayata tutunmaya çalışıyor.

Geçirdiği trafik kazasının ardından hayata tutunmayı başaran Can, hem kendini hem Sanem’i şoke eden sağlık sorunu yaşadığını farkına varır. Sorunla yüzleşen Sanem, ekibin de yardımıyla ajansı tekrar açar fakat her ikisi de ne kadar zorlu bir sürece girdiklerinin farkında değillerdir.