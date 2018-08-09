Can Yaman ve Demet Özdemir'in başrollerini paylaştığı Erkenci Kuş tüm hızıyla ekranlarda olmaya devam ediyor. Romantizm ve eğlenceyi harmanlayan sevilen dizi Erkenci Kuş'un yeni bölümünde neler olacağı merak ediliyor. İşte Erkenci Kuş 8. bölüm fragmanı...

ERKENCİ KUŞ 8. BÖLÜM FRAGMANI

ERKENCİ KUŞ NE ZAMAN?

Erkenci Kuş yeni bölümüyle Salı akşamı saat 20.00'da Star'da ekranlara gelecek.

ERKENCİ KUŞ 7. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sanem, Can'a kumpas kuranı buldu bulmasına ama aynı anda kendisinin de istemeden de olsa bu kumpasın bir parçası olduğunu öğrendi. Peki, şimdi bunu Can'a söyleyebilecek mi Sanem! Bu sırada yakalanan adam, polise teslim edilirken Can’ın mesleki itibarını temizlediği basın toplantısında Emre ve Sanem’e bir sürprizi var. Üstüne bir de Can, Sanem'in kendisine aşık olduğunu duydu. Can, Sanem'in peşini bırakmayacak elbet, bakalım Sanem nereye kadar kaçabilecek! Bu sırada mahallede ise Aysun’un verdiği kiloların sırrı açığa çıkar. Ancak, Mevkıbe bu işe çok bozulur.

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