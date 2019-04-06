Erkenci Kuş neden yok? sorusu Star TV'nin 6 Nisan yayın akışında yer almayan dizinin izleyicileri tarafından araştırılıyor. Erkenci Kuş'ta en son Can, Sanem'e evlenme teklifi etmişti. Dizinin yayınlanan yeni bölüm fragmanında herkeste evlilik telaşının başladığı görülüyor. İşte Erkenci Kuş'un yeni bölümüne dair detaylar...

ERKENCİ KUŞ NEDEN YOK?

Erkenci Kuş, Star TV'nin 6 Nisan yayın akışında yer almıyor. Dizinin bu hafta neden yayınlanmadığıyla ilgili resmi bir açıklama ise henüz gelmedi.

ERKENCİ KUŞ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Yeni bölüm fragmanı yayınlanan Erkenci Kuş'un önümüzdeki hafta ekranlarda olması bekleniyor.

ERKENCİ KUŞ 37. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

STAR TV YAYIN AKIŞI - 6 NİSAN

07:00 HAYAT BAZEN TATLIDIR

09:15 NEFES NEFESE

12:00 TÜLİN ŞAHİN İLE MODA

13:00 İSTANBULLU GELİN

16:00 ERKENCİ KUŞ

18:45 STAR HABER

20:00 SAN ANDREAS FAYI

22:00 SAN ANDREAS FAYI

00:00 DÜNYALAR SAVAŞI

03:50 UFAK TEFEK CİNAYETLER

05:30 KARA SEVDA