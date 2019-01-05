Erkenci Kuş 27. yeni bölümü bu akşam neden yok? sorusu, izleyiciler tarafından araştırılıyor. Erkenci Kuş dizisi normalde her hafta Cumartesi günleri saat 20.00'de ekranlarda oluyor. Ancak dizinin yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak. İşte Erkenci Kuş'un yeni bölümüne dair detaylar...

ERKENCİ KUŞ BU AKŞAM NEDEN YOK?

Erkenci Kuş'un bu akşam yayınlanması gereken yeni bölümü yayın akışında bulunmayınca, izleyiciler dizinin yeni bölümünün neden yayınlanmadığını araştırmaya başladı. Her sene yeni yıla girilirken, diziler için yapılan reklam anlaşmaları yenileniyor. Bu sürecin işleyişine bağlı olarak diziler 1 ila 3 hafta boyunca yayınlanmayabiliyor.

ERKENCİ KUŞ 27. YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Erkenci Kuş'un bu akşam yayınlanmayan 27. yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Yayıncı kuruluştan resmi bir açıklama gelmedi. Yukarıda da belirttiğimiz gibi dizinin reklam anlaşması tamamlandığında yeni bölümleriyle yayınlanmaya devam edecektir. Erkenci Kuş 27. yeni bölümü ile ilgili detaylı bilgi gelir gelmez, ayrıntılar haberlerimizde olacak.

ERKENCİ KUŞ 26. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Can, gözaltına alınıyor!

Can, Fabbri’nin şikayeti üzerine gözaltına alınır. Sanem, Can’ın düştüğü bu durumdan kendini sorumlu tutar ve onu kurtarmak için Fabbri’ye kokusunu verir. İstediğini alan Fabbri, şikayetini geri çeker ve hisselerini de Aylin’e devreder.

Bu arada mahalleyi ziyarete gelen gizemli bir kadın ortalığı birbirine katar. Sanem mahallede tartıştığı bu kadınla Can’ın evinde tekrar karşılaşacaktır. Acaba bu kadın kimdir?

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