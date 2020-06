Kunter, AA muhabirlerine yaptığı açıklamada Almanya, İspanya ve İngiltere'de futbol maçların oynanması yönünde karar alındığına dikkati çekerek, "Fransa'da başbakan çok erken karar aldı ve ligleri iptal etti." dedi.

Futbolun yan gelirlerinin basketbola göre daha fazla olduğunu hatırlatan Kunter, "Buralarda fazla baskı oluyor. Ciddi kontratlar var. Basketbol özellikle yakın teması olan, kapalı salonda oynanan spor. Futbol büyük sahada ve açık havada oynanan oyun, riski biraz daha az. Basketbolun seyircisiz oynanması hiç düşünülemiyor. Maçların oynanmamasını basketbolda daha normal karşılıyorum. Ama Fransa hata yaptı. Futbolda maçlar başlayabilirdi, onlar böyle bir karar aldılar." diye konuştu.

Basketbolda "beyaz sezon" ilan edilmesine de değinen Kunter, şunları kaydetti:

"Basketbolda 'beyaz sezon' ilan edilmesine karşıyım. Tüm liglerin yüzde 75'i oynanmıştı. Tabii ki şampiyon ilan etmek kolay değil. En azından bir emek sarf edildi, bence haksızlık oldu. En azından klasman belirlenebilirdi. Avrupa'daki bir sürü ülkede Avrupa kupalarına katılacak takımlar belli değil. Klasmanı tutmuyorsunuz. Kupalara katılımlar davetlerle olacak. PSG'yi Şampiyonlar Ligi'ne nasıl almayacaklar, o ayrı konu. Burada bir problem var. Fransa'da futbolu da bitirdiler ve şampiyon ilan ettiler. Basketbolda şampiyon ilan edilmedi. Bizim için burukluk oldu. Oyuncuların, teknik kadronun, yönetimin ciddi emeği var."

Fransa'da herkesin liglerin 15 Eylül'de başlaması şeklinde bir ümit beslediğini vurgulayan Kunter, "Kimse garanti veremiyor, sağlık her şeyin önünde geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

FRANSA'DAKİ SON DURUM

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri olan Fransa'nın son durumu hakkında da bilgi veren Erman Kunter, şunları söyledi:

"Her yerde olduğu gibi vakalar burada da mart ayında başladı. Ölü sayısı çok oldu. Özellikle yaşlılar evinde can kaybı çok oldu. Herkes biteceğini ümit ediyordu ama olmadı. Şimdi düşmeye başladı. Her yerde olduğu gibi Fransa'da da düşüyor."

Salgından dolayı herkesin dengesinin bozulduğunu anlatan Kunter, "Biz de günde 2 antrenman yapıyorduk. Bütün günümüz salonda geçiyordu, onlar bitti. Motivasyonumuz kayboldu. Okuduklarımdan yazarlar, 'beş sayfa falan yazıyorum' diyor. Bunun psikolojik yan etkisi oldu, ekonomik etkisi çok oldu, lig durdu. Yayın hakları, sponsorlardan gelen gelirler durdu." ifadelerini kullandı.

Maçların oynanmadığı süreçte gelecek sezonun hazırlığını yapmaya çalıştıklarını belirten Kunter, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Antrenör olarak biz de zor motive olduk. Normalleşmeyle önümüzdeki sezonun hazırlıklarını yapmaya başladık. İyi sezon geçiriyorduk. Avantajlı fikstürümüz vardı. Play-off'a yüzde 90 giriyorduk, iyi yerden giriyorduk. İnşallah bir an evvel geçer. Sayfayı çevirip 2020-2021 sezonuna hazırlanacağız."

"DÖNÜŞ İÇİN UÇAK SEFERLERİNİ BEKLİYORUZ"

Salgın sürecinde uygulanan karantinanın Türkiye'ye dönüşlerini zorlaştırdığını aktaran Kunter, "Dönüş için uçak seferlerini bekliyoruz. İlk fırsatta Türkiye'ye döneceğiz. Kızımı, torunumu göreceğim. Burada evden dışarı çıkamadığımız için izole bir hayat yaşadık. Türkiye'ye dönüşü çok düşündük. Hem uçuşların iptal olması hem 14 günlük karantina bizi zorladı. Uçak seferleri başlayınca, inşallah geleceğiz. Zor bir dönem geçti. Çok fazla rehavete kapılmamak lazım." şeklinde konuştu.

Avrupa'da Kovid-19 kaynaklı can kaybının çok olduğunu anlatan Kunter, "Türkiye başarıyla çıktı. Mücadelede bazı avantajlarımız var. Avrupa'daki nüfusa göre daha genç bir ülkeyiz. Alınan tedbirler, hızlı reaksiyon göstermiş olmamız bize Avrupa ülkelerine göre bazı avantajlar sağladı. Şu anki veriler tedavi aşamasında, aldığımız kontrollerde önde olduğumuzu gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

"BİZİM İÇİN AVRUPA KUPASINA KATILMAK ÖNEMLİ"

Cholet'nin 54 bin nüfuslu küçük bir yer olduğunu vurgulayan Erman Kunter, "Bizim için Avrupa kupasına katılmak önemli. Daha kimlerin katılacağı belli değil. 20 gündür hem Avrupa Ligi organizasyonuyla hem de FIBA'nın BCL organizasyonu için devamlı yazışmalar var. Hangisi bizi davet edecekse biz ona gideceğiz." dedi.

FIBA'nın organizasyonunu daha cazip bulduğunu anlatan Kunter, "Orada talep var. Maddi takviye de yapıyor ama bizim seçme şansımız yok. Hangisi bizi davet ederse ona katılmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kunter, 54 binli Cholet'de 4 bin 200 seyirci ortalamasıyla oynadıklarını ve bütçelerinin yüzde 30-35'lik kısmını iç saha maçlarındaki gelirle sağladıklarını söyledi.

EKONOMİK KRİZ İÇİN ÇÖZÜMÜ ALTYAPI

Erman Kunter, kulüplerin beklenmedik krizleri veya ekonomik sorunları atlatmaları için altyapıya önem vermeleri gerektiğini dile getirdi.

Salgının ardından kulüplerin özellikle bütçelerde yaşayacağı sorunlarla Cholet'nin karşı karşıya kalmayacağını vurgulayan Kunter, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Oyuncu ücretleri konusunda büyük sorun yaşamıyoruz. Fransa basketbolunda en güçlü altyapıya sahip olan takımız. Çok sıkıştığımızda altyapıdan 4 oyuncuyu üst tarafa çıkarıyoruz. Bu oyuncular zaten benimle çalışıyorlar. Bizim büyük sıkıntımız yok. Bir oyuncumuz NBA'ye gidiyor, oradan bir gelir gelecek. Bütçemiz 4,5 milyon avro. Oyuncuya ve antrenöre harcayacağımız para 1 milyon 200 bin avro. Biz bu bütçeyi koruruz. En fazla yüzde 10'luk düşüş olur. Avantajımız çok genç oyuncumuzun olması."

Avrupa'da Partizan dahil hiçbir kulübün Cholet kadar oyuncu yetiştirmediğini kaydeden Kunter, "Avrupa Ligi'ne, NBA'ye gönderdiğimiz oyuncu sayısı hiçbir yerde yok. Çok çalışıyoruz. Ben bütün genç takımların maçlarını seyrediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Altyapının önemini Fenerbahçe Beko'da forma giyen Nando De Colo ile anlatan Kunter, "Nando'yu lanse ettiğimde aynı pozisyonda NBA'den gelen bir oyuncu vardı. Aralık ayında ABD'li oyuncuyu oynatmadım. Nando'nun süresini 25-28 dakikaya çıkardım, o zaman 20 yaşındaydı. 'Nando da onun kadar oynar, boşu boşuna ABD'li oyuncuya niye para vereceğiz' dedim. Nando bir sene sonra MVP oldu, bir sene sonra Valencia'ya gitti. Bir sene sonra NBA'de draft oldu." diye konuştu.

Türk takımlarının da krizden etkilenmemek için altyapıya önem vermesi gerektiğine dikkati çeken Kunter, "Bu Türk kulüpleri için de mesajdır, bizim avantajımız çok fazla genç oyuncumuzun olması. Aşağıdan gelen oyuncularımız hazır. Kimsenin aklına pandemi gibi bir şey gelmezdi. Her türlü maddi krizde, aksilikte altyapı en büyük sigortanız oluyor. Takip ettiğim kadarıyla futbolda takımlarımızın ciddi parasal sıkıntıları var. Basketbolda da olacak." şeklinde görüş belirtti.

Gençlere biraz daha önem verilmesi gerektiğini aktaran Kunter, "Kulüpler biraz daha dikkatli hareket edecek, büyük transferden kaçınacaklar. Türkiye'nin genç nüfusundan bahsediyoruz. Yetiştirici ülke olmamız lazım. Bu tip krizler olduğu zaman daha kolay sıyrılırız. Epey takım küçülecek. Basından takip ettiğim kadarıyla Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'te küçülme olacak. Yıllardır büyük geliri olmayan Beşiktaş ve Galatasaray'da da problem var. Yeni palazlanan kulüplerimiz vardı, onlar da darbe yedi." ifadelerini kullandı.

Bütçeyi daha hesaplı yapmak gerektiğine dikkati çeken Kunter, "Bazen bütçede gözükmeyen paralar harcanıyor. Antrenör olarak ben de şahit oldum. Böyle bir musibetten ders çıkarmalı ve fayda sağlamalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

"EN BÜYÜK ZARARI GÖREN EFES"

Avrupa Ligi'nin de oynanmamasıyla ilgili soruyu yanıtlayan Kunter, "En büyük zararı gören Anadolu Efes oldu. Avrupa'da kime sorsanız 10 kişiden 9'u Anadolu Efes'in şampiyon olacağını söylerdi. Büyük bir yatırım ve kimyası oturmuş bir takım vardı. Aynı takımla önümüzdeki sene aynı yere gelemeyebilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Adının zaman zaman Fransa Milli Takım başantrenörlüğü için geçtiğinin hatırlatılması üzerine Kunter, "Epey zaman önce oldu. 2010'larda oldu. O zaman iki antrenör vardı. Şu an devam eden ve çok iyi arkadaşım olan Collet ile aramızdaydı. Federasyon onu seçti. Bundan sonra ne olur profesyonellikte konuşmak doğru değil. Önümüzde olimpiyat var. Olimpiyattan sonra tekrar bir değişiklik olabilir." diye konuştu.

Türkiye'ye dönmeyi düşünüp düşünmediği sorusunu Kunter, "Cholet ile bir artı bir yıllık anlaşmam var. Altyapı için ciddi yatırım olacak. Efes, Fenerbahçe gibi üst düzey takımlar var. Onların altyapısı çok önemli değil, mali güçleri var. İstedikleri oyuncuyu alıyorlar. Türkiye'de altyapı sistemini kurmamız lazım. Böyle bir sistem kurulursa niye olmasın ama şu anda onu görmüyorum." şeklinde yanıtladı.