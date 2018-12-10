Ermenistan'da Paşinyan ittifakı kazandı

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Ermenistan'da düzenlenen erken milletvekili seçiminin galibi, oyların yüzde 70,4'ünü alan Geçici Başbakan Nikol Paşinyan önderliğindeki "Benim Adımım" ittifakı oldu.
Ermenistan Merkez Seçim Komisyonunu, dün düzenlenen seçimlerin resmi olmayan sonuçlarını açıkladı. Buna göre, seçimde 2,5 milyon kayıtlı seçmenin yüzde 48,6'sı oy kullandı.
Paşinyan'ın partisi "Toplumsal Sözleşme" öncülüğündeki "Benim Adımım" ittifakı oyların yüzde 70,4'ünü aldı.
Ermenistan meclisine Paşinyan'ın ittifakı dışında barajı aşabilen iki parti girebildi. Bunlar, yüzde 8,2 oy alan iş adamı Gagik Tsarukyan liderliğindeki Müreffeh Ermenistan Partisi ve yüzde 6,3 ile Edmon Marukyan başkanlığındaki Parlak Ermenistan Partisi oldu.
Daha önce iktidarda bulunan eski Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan'ın Cumhuriyetçi Partisi yüzde 4,7, Taşnak partisi ise yüzde 3,9 oy alarak baraj altında kaldı ve meclise giremedi.
Ermenistan'da ittifaklar için yüzde 7, tek başına katılan siyasi partiler için yüzde 5 seçim barajı bulunuyor.
Seçimlere katılım beklenenden oldukça düşük kaldı. Yaklaşık 2,5 milyon kayıtlı Ermeni seçmenin yüzde 48,6'sı oy kullandı. Önceki seçimde bu oran yüzde 60 olmuştu. Ermenistan'daki erken genel seçimde 11 parti ve ittifak yarışmıştı.
Ermenistan'da 10 yıl cumhurbaşkanlığı yapan Serj Sarkisyan'ın anayasa değişikliği yaptıktan sonra başbakan olarak iktidarını sürdürmesine itiraz eden on binlerce kişi, yoksuzlukla mücadele ve daha fazla demokrasi gibi taleplerle nisan ayında gösteriler düzenlemişti. Gösteriler üzerine Sarkisyan istifa etmiş, gösterilere öncülük eden Paşinyan, partisinin 105 üyeli mecliste 9 milletvekili olmasına rağmen protestolara karşı koyamayan birçok parlamento üyesinin oylarıyla başbakan seçilmişti.
Paşinyan, ülkede bir an önce erken seçime gidilmesini isteyerek erken seçimin önünü açmak için ekim ayında başbakanlık görevinden istifa etti. Bunun ardından parlamentoda yapılan iki oylamada da başbakan belirlenemedi. Böylece 9 Aralık'ta erken seçim düzenlenmesi kararı alındı. Paşinyan'ın bu sürede geçici başbakan olarak görevine devam etmesi kararlaştırıldı.
Halkın 5 yıl için seçtiği milletvekillerinin ilerleyen günlerde parlamentoda yapacağı oylamayla başbakan belirlenecek.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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