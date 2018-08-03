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Erol Bulut: "Bu sezon istediğimiz hedef yine ilk 10"

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Erol Bulut, transfer çalışmaları kapsamında yeni oyuncuların takıma katılacağını belirtti

03 Ağustos 2018 Cuma, 15:36:21 | Güncelleme:

Kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir restoranda bir araya gelen Bulut, geçen sezonun kendisi ve ekibi açısından çok iyi geçtiğini kaydetti.

Geçen sezon ligi hedeflerinin de üzerinde bitirdiklerini ve 43 puan topladıklarını anımsatan Bulut, "Bu sezon istediğimiz hedef yine ilk 10 içerisinde olmak. İnşallah daha da üzerinde bitireceğiz geçen senenin. Daha fazla puan alma şansını elde etmek istiyoruz." diye konuştu.

Erol Bulut, Yeni Malatyaspor'un 4 oyuncuyu kadrosuna kattığını, hepsinin de alanında iyi futbolcular olduğunu ifade etti.

Transfer çalışmalarının sürdüğünü belirten Bulut, şöyle devam etti:

"Birkaç transferimiz daha olacak, onları bekliyoruz. Transferlerde biraz geç kalındı ama bazen bizden kaynaklanan sorunlar olmuyor. Bazen anlaşıyorsunuz ama menajer, kulüp ya da futbolcu son anda vazgeçiyor, karar değiştiriyor. Transfer komitemiz gayretli çalışmalarını yapıyor."

- "ÖZLİN'İN KARARINA SAYGI DUYMAK GEREKİR" 

Erol Bulut, ırkçı ve ayrımcı saldırılar nedeniyle Alman Milli Takımı’ndan ayrılan Türk asıllı futbolcu Mesut Özil'in kararı hakkında düşünceleri sorulması üzerine, şunları kaydetti:

"Sonuçta Mesut Özil, dünya yıldızı bir futbolcu. Zamanında Alman Milli Takımı'ndan teklif geldi ve orayı tercih etti. Orada elinden geleni yaptı. Müthiş işler yaptı. Ama yaşadığı o durumla ilgili bir karar vermesi gerekiyordu. O da kendi adına bir karar verdi. Ona saygı duymak gerekiyor. Politik konuya fazla girmek istemiyorum, bizim işimiz futbol. Futbolda kalalım ama Özil'in verdiği karara saygı duymamız gerekiyor. Onun adına doğru bir karar."

"Siz Almanya'da böyle bir durumla karşılaştınız mı?" sorusuna ise Bulut, "Zaman zaman karşıt görüşlerle karşılaşabiliyorsunuz. Ama bu şekilde Özil'in yaşadıkları gibi hiçbir zaman benim dönemimde olmadı." cevabını verdi. 

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