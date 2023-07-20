Erol Evgin'den nostaljik paylaşım
Erol Evgin, hayranlarını geçmişe götürdü. Evgin, arşivlerdeki bir fotoğrafını ortaya çıkardı
Erol Evgin, yıllar önce çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
Erol Evgin, fotoğrafına "Giysilerden yılları tahmin etmeye devam. Jean’ın geniş paçaları ve ayakkabının topukları 70’ler diyor. Yeri hatırlamıyorum. Kim bilir nerenin kıyısı…" notunu düştü.
Kimi çocukluk hallerini, kimileri de çalıştıkları sektöre giriş yaptığı ilk yıllarındaki görüntülerini yayınlıyor. Bazen de fotoğraflar arşivlerden çıkıyor...
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