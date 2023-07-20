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        Haberler Magazin Erol Evgin'den nostaljik paylaşım

        Erol Evgin'den nostaljik paylaşım

        Erol Evgin, hayranlarını geçmişe götürdü. Evgin, arşivlerdeki bir fotoğrafını ortaya çıkardı

        Habertürk
        Giriş: 20.07.2023 - 12:40
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        Erol Evgin, yıllar önce çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

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        Erol Evgin, fotoğrafına "Giysilerden yılları tahmin etmeye devam. Jean’ın geniş paçaları ve ayakkabının topukları 70’ler diyor. Yeri hatırlamıyorum. Kim bilir nerenin kıyısı…" notunu düştü.

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        Kimi çocukluk hallerini, kimileri de çalıştıkları sektöre giriş yaptığı ilk yıllarındaki görüntülerini yayınlıyor. Bazen de fotoğraflar arşivlerden çıkıyor...

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        Fırat Tanış

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        Fırat Tanış

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        Soner Sarıkabadayı

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        Soner Sarıkabadayı

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        Vedat Milor

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        Vedat Milor

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        Alişan

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        Alişan

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        Murat Dalkılıç

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        Murat Dalkılıç

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        Azra Akın

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        Azra Akın

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        Gülben Ergen

        17

        Gülben Ergen

        18

        Merve Dizdar

        19

        Merve Dizdar

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        Ceyhun Yılmaz

        21

        Ceyhun Yılmaz

        22

        Nilüfer

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        Nilüfer

        #Erol Evgin
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