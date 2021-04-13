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HaberlerMagazinUsta tenor Erol Uras hayatını kaybetti! Erol Uras kimdir, ölüm sebebi nedir? Son dakika Magazin Haberleri
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Erol Uras yaşamını yitirdi

Türk operasının duayen sanatçısı tenor Erol Uras'tan acı haber geldi. Uras'ın ün akşam hayatını kaybettiği öğrenildi

Usta tenor Erol Uras hayatını kaybetti! Erol Uras kimdir, ölüm sebebi nedir? Son dakika Magazin Haberleri
Usta sanatçı yaşamını yitirdi
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HABERTURK.COM

Türk opera tarihinin en önemli tenorlarından olan Erol Uras, dün akşam vefat etti. Üzücü haber T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Twitter hesabından yayınlanan gönderi ile duyuruldu.

Yapılan açıklamada, "Opera tarihimizin en önemli tenorlarından Erol Uras’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyoruz. Sanat camiamızın başı sağ olsun" ifadelerine yer verildi.

EROL URAS HAKKINDA

Erol Uras, 1962’de korist olarak İstanbul Şehir Operası'nda görev aldı ve ardından 1965’te solist oldu. Uras, burada 1970’e kadar baş tenor olarak görevini sürdürdü. 1980’de Deutsche Oper Berlin’de söyleyen Uras, pek çok ünlü orkestra şefi ve ayrıca Leyla Gencer’le opera eğitimini sürdürdü.

Hem yurtiçi hem de yurtdışında opera, resital, senfonik konser ve oratoryo performanslarında yer alan sanatçı, 30'u aşkın eserde başrol seslendirdi.

İstanbul Devlet Operası’ndaki görevinden 2003’te emekli olan tenor, İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Ses Eğitimi Bölümü’nde öğrenciler yetiştirdi.

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