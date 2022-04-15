'Erşan Kuneri'den mektup var!

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Netflix, Cem Yılmaz'ın yazıp yönettiği 'Erşan Kuneri'nin yayın tarihini duyurdu. 'Erşan Kuneri'nin yazdığı bir mektubu paylaşan dijital yayın platformu, merakla beklenen dizi için tarih verdi.

Ünlü komedyen de aynı mektubu Twitter hesabından yayınlayarak, müjdeli haberi paylaştı.

— Cem Yılmaz (@CMYLMZ) April 15, 2022

İşte 'Erşan Kuneri'den gelen o mektup;

Yine daktilonun başındayım. Yazıhanedeyim,

“Doyamadım” filmimiz acayip bi iş yaptı ortalık yıkıldı. Toparladık gibi. Mami de memnun. Miki Bar da çok iyi gidiyor. Acısıyla tatlısıyla ne 2 seneydi be.

7 film yaptık toplam bu 2 sene. Ben varım, Muammer var, Alev, Seyyal, Feride, Tumtum, Altın ve Payro.

Alev’e “Kuru Murat”ı anlatırken ne demiştim bizim neyimiz eksik en güzellerini yaparız demiştim.

Oynar mısın tarihi aksiyon dedim. Yaz beni abi, dedi Tumtum. Çocuk büyük aktör. Bir “deli” oynadı “Kooperatif Kemal”de ödüllük.

Seyyal müthiş bir ışık perdede. En son sen ölüyorsun söz, demiştim “Ebenin Avı”nda öyle kabul etti rolü.

Mami’yi Altın Portakal’da donla görmeliydiniz.

Bizim Altın, En İyi Yardımcı Kadın’ı ha aldı ha alıyordu

Feride tiyatroya devam… Keşke sinemayı boşlamasa.

Sağlık Bakanlığı bu yaptığımız “Kötü Mal” sosyal sorumluluk filmi için devamı gelir mi diyormuş neden olmasın.

“Faqbâdi”den dolayı Alev’le aramız bi ara bozulur gibi oldu ama bizi hiçbir şey öyle kolay kolay ayıramaz yılların hatırı var.

Payro Kemal ile daha dün görüştüm yine setlerde haylaz. Abi diyo Blue Box’ı “Erman”da ilk sen kullandın herkes şimdi uçma peşinde dedi.

Komedi, macera, aşk, intikam.. 7 film… Bazılarını 3 günde çektik bazılarını 40 günde. Bazen 40 gün emek verirsin 40 yıl unutulmaz.

Ben Erşan Kuneri, bir yıldız olduğum kadar bir sinema emekçisiyim. 40 yıl sonra biri bulsa filmlerimizi izlese bugünleri yad etse ne sevinirim.

Düşünsenize yıl olmuş 2022, biz belki yokuz.

Ama filmimiz oynuyor bi yerlerde. Ne güzel olurdu. Bir yere not edin 13 Mayıs 2022 geçen Alev'in yıldız haritasında çıktı, belli mi olur o gün bugündür belki.

Hepinizi çok sevdim ve seviyorum, seveceğim.

Beni gördüğünüz yerde izleyin bundan daha güzel hediye olmaz bana.

Göklerdeki değil yanı başınızdaki yıldızınız,

Erşan Kuneri

1982 / İstanbul