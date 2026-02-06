Ersay Üner: Aşk var ama yok

Ersay Üner, 14 Şubat Sevgililer Günü'nü, özel bir projeyle sevenleriyle birlikte kutlayacak. 'Aşka Yazılan Şarkılar' sahne konseptiyle Congresium Ankara’da sahne almaya hazırlanan müzisyen, aşka yazdığı şarkılarını 3 bin kişiyle birlikte seslendirecek.

Konser provaları ve fotoğraf çekiminde basın mensuplarıyla buluşan Ersay Üner; "Önümüzdeki günlerde bir 14 Şubat konserimiz var. Hazırlanıyoruz, çok güzel olacak. Aşka yazılan şarkılar, aşkla yazılan şarkılar... Benim bu zamana kadar piyasada duyduğunuz diğer şarkıcı arkadaşlarıma da verdiğim birçok şarkının içerisinden çok özel bir 30 şarkılık repertuvar hazırladık. Çok güzel sürprizlerimiz var, şu an onun hazırlıkları zaten devam ediyor. Bu konseptte ilk konserimiz olacak" dedi.

Şarkıcı, "14 Şubat konserine, sizin için özel biri gelir mi? Hayatınızda aşk var mı?" sorusuna; "Şöyle anlatayım… Aslında tam şu an anlatamadığım gibi. Hani böyle, şöyle, var ama yok… Kısmet" yanıtını verdi.