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Şarkıcı Ersay Üner, 'Selam' şarkısının klibi ile başladığı üç kliplik hikaye anlatımına 'Güm' şarkısının klibi ile devam ediyor.

İlk klipte sanatçıya eşlik eden Şükran Ovalı, 'Güm' klibinde sorgu odasındaki sahneleriyle beğeni topladı. Söz, müzik ve düzenlemesi kendisine ait olan 'Güm' şarkısının klibi için Bedran Güzel yönetmenliğinde kamera karşısına geçen Ersay Üner, oyunculuğu ile de izleyenleri ekrana kilitledi.

Görüntü yönetmenliğini Veli Kuzlu'nun üstlendiği klipte, yaklaşık 30 kişilik bir set ekibi çalıştı. Ersay Üner'in yeni klibi 'Güm', 22 Ocak'ta müzik kanallarında ve tüm dijital platformlarda yerini alacak.